عیادت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مجروحان حملات اخیر در بیمارستان فیروزگر تهران

به گزارش ایلنا، شینا انصاری با حضور در این مرکز درمانی، ضمن گفت‌وگو با کادر پزشکی و پرستاری، در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمان مصدومان قرار گرفت.

وی در این بازدید با ابراز همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان، بر ضرورت بسیج همه ظرفیت‌های ملی برای حمایت از مجروحان و تسریع در روند درمان آنان تأکید کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌های درمانی قدردانی و بر آمادگی این سازمان برای هرگونه همکاری و پشتیبانی در چارچوب وظایف قانونی خود تأکید کرد.

در این بازدید، مسئولان بیمارستان گزارشی از اقدامات درمانی انجام‌شده و خدمات ارائه‌شده به مصدومان ارائه کردند.

