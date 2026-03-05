عیادت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مجروحان حملات اخیر در بیمارستان فیروزگر تهران
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در بیمارستان فیروزگر تهران، از مجروحان و آسیبدیدگان حملات اخیر منسوب به آمریکا و رژیم صهیونیستی عیادت کرد.
به گزارش ایلنا، شینا انصاری با حضور در این مرکز درمانی، ضمن گفتوگو با کادر پزشکی و پرستاری، در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمان مصدومان قرار گرفت.
وی در این بازدید با ابراز همدردی با خانوادههای آسیبدیدگان، بر ضرورت بسیج همه ظرفیتهای ملی برای حمایت از مجروحان و تسریع در روند درمان آنان تأکید کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از تلاشهای شبانهروزی تیمهای درمانی قدردانی و بر آمادگی این سازمان برای هرگونه همکاری و پشتیبانی در چارچوب وظایف قانونی خود تأکید کرد.
در این بازدید، مسئولان بیمارستان گزارشی از اقدامات درمانی انجامشده و خدمات ارائهشده به مصدومان ارائه کردند.