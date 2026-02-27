آغاز سرشماری سالانه پرندگان آبزی در پارک ملی دریاچه ارومیه

به گزارش ایلنا، حجت جباری گفت: این برنامه با مشارکت کارشناسان و محیط‌بانان اداره پارک ملی دریاچه ارومیه و همچنین کارشناسان اداره نظارت بر امور حیات‌وحش اداره کل، از ۸ اسفندماه آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: سرشماری سالانه پرندگان آبزی با هدف پایش وضعیت جمعیتی گونه‌ها، بررسی شرایط زیستگاه‌ها، ارزیابی روند تغییرات اکولوژیک و تقویت برنامه‌های حفاظتی در پارک ملی دریاچه ارومیه اجرا می‌شود.

حجت جباری با تأکید بر اهمیت داده‌های میدانی در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی تصریح کرد: نتایج این سرشماری مبنای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی، مدیریت زیستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های ملی و بین‌المللی خواهد بود.

انتهای پیام/