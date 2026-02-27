آغاز سرشماری سالانه پرندگان آبزی در پارک ملی دریاچه ارومیه

آغاز سرشماری سالانه پرندگان آبزی در پارک ملی دریاچه ارومیه
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی از آغاز اجرای برنامه سرشماری سالانه پرندگان آبزی در پارک ملی دریاچه ارومیه خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت جباری گفت: این برنامه با مشارکت کارشناسان و محیط‌بانان اداره پارک ملی دریاچه ارومیه و همچنین کارشناسان اداره نظارت بر امور حیات‌وحش اداره کل، از ۸ اسفندماه آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. 

وی افزود: سرشماری سالانه پرندگان آبزی با هدف پایش وضعیت جمعیتی گونه‌ها، بررسی شرایط زیستگاه‌ها، ارزیابی روند تغییرات اکولوژیک و تقویت برنامه‌های حفاظتی در پارک ملی دریاچه ارومیه اجرا می‌شود. 

حجت جباری با تأکید بر اهمیت داده‌های میدانی در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی تصریح کرد: نتایج این سرشماری مبنای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی، مدیریت زیستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های ملی و بین‌المللی خواهد بود.

