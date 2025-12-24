رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتوگو با ایلنا:
درصد موالید اتباع خارجی در برخی بیمارستانها تا ۶۰ درصد بوده است
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: تا دو سال گذشته، آمارها نشان میداد که در برخی بیمارستانها، درصد موالید اتباع خارجی تا ۶۰ درصد بوده است، اماخروج اتباع غیرمجاز تأثیر قابل توجهی بر کاهش تعداد زایمانها داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت به تازگی اعلام کرده است که در یک بیمارستان تا ۵۵ درصد تختهای زایمانی در اشغال اتباع است و سه نسل از آنها در کشور ما متولد شدهاند، یعنی باید برای آینده فکری اساسی کرد. این وضعیت باید تعیین تکلیف شود.
نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با تایید این موضوع به خبرنگار ایلنا گفت: این مسئله در مناطق حاشیهنشین در اطراف تهران، مانند شهرستانهای شهریار و رباط کریم، یکی از مشکلات قابل توجه است. تعداد بالای موالید، به ویژه از اتباع خارجی افغانستانی، در این مناطق مشاهده میشود. بهعنوان مثال، تا دو سال گذشته، آمارها نشان میداد که در برخی بیمارستانها، درصد موالید اتباع خارجی تا ۶۰ درصد بوده است.
به گفته وی با اجرای سیاستهایی در خصوص برگرداندن اتباع، تعداد آنها کاهش یافته است که به نوبه خود به کاهش زایمانها در این مناطق کمک کرده است. همچنین، خروج اتباع غیرمجاز تأثیر قابل توجهی بر کاهش تعداد زایمانها داشته است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص تبعات این مسئله برای آینده کشور گفت: موضوع حاشیهنشینی و تبعات آن در کشور نیاز به توجه و برنامهریزی دارد. در درازمدت، این مسئله میتواند بار مالی را برای کشور افزایش دهد و عدم پوشش بیمهای برای بسیاری از اتباع غیرمجاز، فشار اقتصادی را بر سیستم بهداشتی کشور وارد میکند. هزینههای درمان رایگان، به ویژه برای مادران پرخطر، میتواند به سربار بودجهای برای بیمارستانها تبدیل شود.