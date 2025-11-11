وی افزود: طی یک سال اخیر نقشه راه آموزش عمومی قرآن ترسیم شده و ساختار لازم در سطح مناطق و استان‌ها شکل گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش شبکه آموزش عمومی قرآن در دستگاه‌های اجرایی را یک نقطه قوت مهم برشمرد و گفت: تشکیل کمیته‌های تخصصی و مشورتی، مطالعات علمی و پژوهشی و تولید محتوای خبری باعث شده کمیسیون در مسیر توسعه آموزش عمومی قرآن پیشرفت قابل توجهی داشته باشد. هرچند هنوز فاصله‌هایی تا نقطه مطلوب وجود دارد.

کاظمی سه حوزه کلیدی مهدکودک، خانواده و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را پیشران توسعه آموزش عمومی قرآن دانست و بر ضرورت فعالیت بیشتر در این بخش‌ها تأکید کرد و گفت: محتواهای آموزشی باید علاوه بر مکتوب، به سمت استفاده از محتوای چندرسانه‌ای و فناوری‌های نوین حرکت کند تا برای دانش‌آموزان جذاب و اثرگذار باشد.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی عملیاتی دستگاه‌های اجرایی مخاطب کمیسیون و پایش اقدامات آنها، تصریح کرد: ۸۵ دستگاه در این حوزه مخاطب ما هستند و مکلف‌اند از ظرفیت‌های خود برای توسعه آموزش عمومی قرآن استفاده کنند. کمیسیون وظیفه دارد برنامه‌ها و دستاوردهای آنها را دریافت، رصد و پیگیری کند.

کاظمی با اشاره به ضرورت ایجاد سامانه جامع آموزش قرآن، گفت: این سامانه می‌تواند زبان مشترک میان آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌ها باشد و پیگیری اقدامات را تسهیل کند.

وی با قدردانی از تلاش متخصصین این حوزه، خاطرنشان کرد : امیدواریم با استمرار این اقدامات، دستاوردهای بهتر و توسعه آموزش قرآن را محقق کنیم. مناطق و استان‌ها نقطه هدف ما هستند و پیشنهاد می‌کنیم جلسات بعدی با حضور نمایندگان مناطق آموزشی برگزار شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در ادامه جلسه، نمایندگان وزارت ارشاد، بسیج، اوقاف، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه تعلیم و تربیت گزارش اقدامات خود را ارائه کردند. همچنین از کتاب «دست نامه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن» و کتاب «تا آسمان (دعای دانش‌آموزان)» رونمایی شد.