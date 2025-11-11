به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، مقرر شده است، این کمیته ویژه در اسرع وقت ابعاد حادثه را بررسی و ضمن گزارش به وزیر کشور، پرونده خاطیان را برای برخورد قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح به ویژه دستگاه قضایی قرار دهد.

وزیر کشور پیش از این، استاندار خوزستان را به عنوان رئیس شورای تامین استان مامور بررسی میدانی حادثه کرده بود.

انتهای پیام/