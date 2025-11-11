به گزارش ایلنا، مراسم بدرقه رسمی تیم بسکتبال سه نفره دختران دانشگاه پیام نور برای حضور در مسابقات جام جهانی برزیل با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و دکتر ناجی رئیس دانشگاه پیام نور برگزار شد.



حبیبا در این مراسم، ضمن تاکید بر توجه ویژه به ورزش دانشگاهی در راستی سلامت روان و جسم دانشجویان گفت: سازمان امور دانشجویان متولی ورزش دانشگاهی کشور است و در این راستا با هماهنگی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و اداره‌کل تربیت بدنی سازمان فعالیتهای متنوعی را در این راستا برنامه ریزی و اجرا می کنند.

وی با بیان اینکه ورزش نه تنها به عنوان یک مقوله هویت‌ساز در تثبیت هویت ایرانی موثر است بلکه باعث می شود پرچم کشور را در عرصه‌های بین‌المللی به اهتزاز درآورد، بر اهمیت نقش جوانان نسل زد و آلفا تأکید کرد و گفت: این نسل باید ثابت کند که ملت ایران شایستگی‌های بیشتری دارد و باید در سطوح جهانی به عنوان پیشرو شناخته شود؛ در این راستا فعالیت‌های ورزشی شما می‌تواند با تقویت روحیه ملی، نسل جوان را به سوی موفقیت هدایت کند.

حبیبا همچنین به چالش‌های سلامتی دانشجویان اشاره کرد و افزود: آمارها نشان می‌دهد که حدود ۱۰ درصد از دانشجویان با مشکلاتی مواجه هستند که ناشی از سبک زندگی غیرفعال و وابسته به تکنولوژی است؛ بنابراین ورزش می‌تواند با کمک به بهبود سلامت جسمی و روحی دانشجویان، حس رقابت و انگیزه را در آن‌ها تقویت کند.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، دکتر حبیبا در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با دستان پر به کشور بازگردید و پرچم ایران را در میادین بین‌المللی برافراشته کنید. موفقیت شما می‌تواند به عنوان منبع انگیزه‌ای برای سایر دانشجویان باشد و در مقابله با چالش‌های روحی و روانی که بسیاری از جوانان با آن مواجهند، تأثیر بگذارد.

انتهای پیام/