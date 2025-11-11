خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در اطلاعیه‌ای اعلام شد:

اعزام ۴۷۴ معلم به مدارس خارج از کشور

اعزام ۴۷۴ معلم به مدارس خارج از کشور
کد خبر : 1712471
لینک کوتاه کپی شد.

۴۷۴ معلم پس از گذراندن فرآیند ارزیابی دقیق و علمی به مدارس خارج از کشور اعزام شدند.

به گزارش ایلنا، مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور از اعزام ۱۵۸ معلم به ۱۷ کشور جهان در قالب «سفیران آموزشی» خبر داد و اعلام کرد که ۴۷۴ نفر به عنوان قبولی نهایی برای اعزام در سه سال آینده انتخاب شده‌اند. این گزینش پس از یک فرآیند ارزیابی گسترده و رقابتی با حضور هزاران داوطلب انجام شده است.

بر اساس اعلام مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، فرآیند گزینش و اعزام معلمان به مدارس خارج از کشور با «نگاهی تحولی» و در چارچوب «شایسته‌گزینی» انجام شده است.

این مرکز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که معلمان اعزامی، نقش «سفیران آموزشی و پرورشی» را ایفا می‌کنند و انتظار می‌رود از «توان و ظرفیت بالا» در تحقق مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت و همچنین «تطبیق‌پذیری فرهنگی» برخوردار باشند.

آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور بر اساس شیوه نامه ارسالی در سه مرحله و بر اساس ۱۰۰۰ امتیاز طراحی شده بود:

۱. آزمون کتبی (۵۰۰ امتیاز): این آزمون توسط سازمان سنجش در ۲۲ فروردین ماه به صورت هماهنگ در دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد.

۲. ارزیابی مستندات (۱۰۰ امتیاز): این بخش شامل امتیازاتی برای رتبه‌بندی معلمان (حداکثر ۲۵ امتیاز)، حفظ قرآن (۱۰ امتیاز)، ایثارگری (۱۰ امتیاز) و زوج فرهنگی (۵۵ امتیاز) بود.

۳. ارزیابی حضوری در کانون ارزیابی (۴۰۰ امتیاز): در این مرحله، داوطلبان در ایستگاه‌های مختلفی از جمله «زبان خارجی»، «فناوری نوین آموزشی به صورت عملی»، «آراستگی ظاهری»، «رفتار دیپلماتیک»، «اخلاق حرفه‌ای»، «فن بیان» و «توانایی مواجهه با شرایط خاص» مورد سنجش قرار گرفتند. ابزارهای این ارزیابی نیز شامل «بحث گروهی»، «ایفای نقش»، «تمرین تحلیلی» و «ارائه شفاهی تدریس» و مصاحبه های تخصصی بود.

پس از جمع‌بندی نمرات، افراد واجد شرایط بر اساس نمرات فضلی و بیش از ظرفیت مورد نیاز  برای «بررسی صلاحیت‌های عمومی» به گزینش و حراست معرفی شدند.

از میان ۱۴,۶۰۳ داوطلب شرکت‌کننده در آزمون، ۱,۲۰۰ نفر به همراه همسران فرهنگی (در مجموع ۱,۸۰۰ نفر) به مرحله ارزیابی تکمیلی راه یافتند. در نهایت، ۴۷۴ نفر به عنوان قبولی نهایی برای اعزام در سه سال آینده انتخاب شدند.

به گفته این مرکز، تاکنون ۱۵۸ نفر (شامل ۸۸ نفر اصلی و حدود ۷۰ نفر همراه) به ۲۵ شهر در ۱۷ کشور جهان اعزام شده‌اند. برای سایرین نیز فرآیند دریافت روادید از سفارت کشورهای امارات، کویت و قطر در جریان است.

همچنین، یک «دوره آموزشی تبیینی و آمادگی» در هفته سوم شهریور ماه در اردوگاه شهید باهنر تهران برای نیروهای اعزامی امسال برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمد سلیمی، رئیس این مرکز، با تأکید بر انجام فعالیت‌ها در چارچوب ضوابط مصوب، اعلام کرد: «تلاش کرده‌ایم در فضایی آکنده از آرامش و همدلی با رعایت قانون و عدالت، شفافیت، التزام به اصول حرفه‌ای فعالیت‌های خود را با نظارت دقیق مراجع ذی‌صلاح انجام دهیم.»

در پایان این اطلاعیه آمده است: «مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور ضمن تقدیر از همراهی و اعتماد فرهنگیان گرامی تأکید می‌نماید که اصل عدالت ، شایسته‌گزینی، سلامت اداری، مبارزه با فساد و رانت همچنان محور تمامی تصمیمات و اقدامات این مرکز خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ