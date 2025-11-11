به گزارش ایلنا، مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به تدابیر مدیریت شهری در راستای تقویت ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان اظهار کرد: با توجه به تدابیر شهردار تهران و معاونت خدمات شهری، همکاری با تولیدکنندگان در این دوره افزایش یافته و هدف ما این است که تولیدکنندگان نقش پررنگ‌تری در بازارها داشته باشند و حضورشان روز به روز پررنگ‌تر شود.

وی افزود: نتایج این اقدامات در کاهش محسوس قیمت‌ها و ارتقای کیفیت محصولات مشهود است. به‌عنوان مثال، مرغ‌های عرضه‌شده در غرف میادین میوه و تره‌بار، کیفیتی مشابه برندهای درجه یک کشور دارند و با حداقل قیمت در دسترس مردم قرار می‌گیرند. این موفقیت نتیجه حضور مستقیم تولیدکنندگان و رابطه سازمان با آن‌هاست.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار تصریح کرد: هدف ما کنترل نوسانات بازار و عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب به مردم است. در برخی کالاها، فاصله قیمتی نسبت به میانگین شهر تهران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و در برخی محصولات تا ۶۰ درصد کاهش قیمت است که با استقبال ویژه مردم نیز همراه بوده است. افزایش مراجعه و فروش در میادین نیز شاهدی بر این موفقیت است.

وی همچنین به گستردگی حضور تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان از استان‌های مختلف کشور شامل مازندران، گیلان، لرستان، ایلام، خوزستان و کردستان در این طرح حضور دارند و با همکاری همه جانبه، تلاش داریم تا هم خدمت بهتری ارائه دهیم و هم از تولیدکنندگان حمایت کنیم.

به گزارش شهر، بختیاری‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است که با افزایش ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان، عرضه کالاها با قیمت مناسب و کیفیت بالا ادامه یابد و بتوانیم پاسخگوی اعتماد مردم باشیم.

