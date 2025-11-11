به گزارش ایلنا، مهدی چمران در حاشیه سیصد و هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امروز از مسئول تامین مسکن کارکنان برای ارائه گزارش دعوت به عمل آمده است، اظهار کرد: با دیدارهایی که با شوراهای محلات در سطح شهر داشتیم و از نزدیک شاهد فعالیت‌های آن‌ها بودیم به این نتیجه رسیدیم که تعداد نمایندگان شورای محلات را افزایش دهیم. افرادی که در این شورا فعال‌تر هستند، شورایاران سابق هستند که حضور فعالی در محلات دارند. بر همین اساس یک فوریت افزایش تعداد اعضای شورای محلات در دستور قرار گرفته است.

وی همچنین تصریح کرد: گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد درآمد و هزینه شهرداری در ۶ ماهه ابتدایی سال قرائت و سپس به وزارت کشور ارسال خواهد شد. حسابرسی از چند سازمان نیز در دستور قرار دارد.

چمران با اشاره به جلسه خود با استاندار تهران، خاطرنشان کرد: ما سال‌ها با این موضوع درگیر بودیم و استاندار نیز پیش از این در استان‌های دیگر با حریم دست به گریبان بوده است، اما تهران با دیگر شهرها تفاوت دارد. قرار شد طرح حریم در شورا پیشنهاد شود و مورد بررسی قرار بگیرد. پیشنهاد دادیم که فعلاً کاری انجام نشود تا طرح را آماده کنیم. این موضوع در مجلس باید بررسی شود که البته مجلس درگیر برنامه هفتم است.

وی با بیان اینکه باید بیش از ۲۰ دستگاه همکاری کنند تا آلودگی هوا رفع شود، گفت: مهمترین اقدام ما توسعه حمل و نقل عمومی بود. ما ۵۰ درصد از اعتبارات را به این بخش اختصاص دادیم و تعدادی اتوبوس برقی وارد شد. برای مابقی نیز مشکل ارز وجود دارد وگرنه اتوبوس‌ها آماده است. هرچند این تعداد تاثیر زیادی ندارد اما کاهش هرچند اندک میزان آلودگی هوا هم خوب است.

چمران گفت: باید همکاری‌های لازم برای کاهش آلودگی هوا صورت بگیرد. شهرهای بزرگ دنیا پس از چند سال آلودگی هوا را رفع کردند اما هوای تهران متاسفانه هر سال آلوده‌تر می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که فعالیت شهردار تهران با توجه به آیین‌نامه موجود مبنی بر انتخاب شهردار با تحصیلات مرتبط قانونی است، اعلام کرد: این آیین‌نامه برای انتخاب شهردار است و وقتی تایید شده به عقب برنمی‌گردند. در هیئت دولت هم موضوع انتخاب شهردار و هم آیین‌نامه تصویب شده است، بنابراین مشکلی برای فعالیت شهردار تهران وجود نخواهد داشت.

وی در رابطه با ساخت پناهگاه‌ها در تهران یادآور شد: پناهگاه‌های جدیدی در تهران ساخته نشده؛ مگر در مکان‌هایی خاص که گفتن آن جایز نیست. پناهگاه‌سازی و آمادگی سازه‌ها برای تبدیل به پناهگاه باید بررسی شود. برخی ایستگاه‌های مترو حتی برای پناهگاه شیمیایی ساخته شده و ما می‌خواستیم جلسه شورا را در یکی از این پناهگاه‌ها برگزار کنیم؛ البته امیدواریم اتفاقی پیش نیاید اما به هرشکل این پناهگاه‌ها در حال تکمیل است.

به گزارش شهر، چمران گفت: روحیه مردم در زمان جنگ ۱۲ روزه به شکل دیگری بود و به جای پناه بردن به پشت‌بام‌ها می‌رفتند. ما ایستگاه‌های مترو را در زمان جنگ آماده کردیم و بازدید شبانه از آن داشتیم اما روحیه مردم هم مهم است و باید بررسی شود.

