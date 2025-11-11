خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار درباره مصرف ژل‌ها و محلول‌های تزریقی زیبایی

هشدار درباره مصرف ژل‌ها و محلول‌های تزریقی زیبایی
کد خبر : 1712428
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو با اشاره به پرونده جنایی موسوم به «تزریق ژل‌های نامرغوب»، بر اهمیت استفاده از ژل‌ها و محلول‌های تزریقی زیبایی مورد تأیید و دارای مجوز رسمی سازمان غذا و دارو تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، نجمه زندیه گفت: ژل‌ها و محلول‌های تزریقی که در حوزه زیبایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله کالاهای سلامت‌محور هستند که ورود آن‌ها به بازار مصرف منوط به تأیید اثربخشی و ایمنی محصول است. این فرآیند پس از بررسی‌های تخصصی کیفی، تأیید نتایج آزمایشگاهی و ارزیابی‌های بالینی انجام می‌شود. 

وی هشدار داد: استفاده از محصولات غیرمجاز، تقلبی و فاقد برچسب اصالت که در مراکز عرضه بدون مجوزهای لازم توزیع می‌شوند، می‌تواند آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری از جمله واکنش‌های ایمنی شدید، عفونت محل تزریق و نکروز بافت به دنبال داشته باشد. 

به گزارش ایفدانا، زندیه تأکید کرد: فهرست محصولات دارای مجوز در سایت سازمان غذا و دارو و سامانه تیتک قابل دسترسی است. 

او از هموطنان خواست در صورت مشاهده تخلف یا بروز عوارض پس از تزریق، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ سازمان غذا و دارو یا سامانه adr. ttac. ir ثبت کنند تا با همکاری مردم، از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ