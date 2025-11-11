هشدار درباره مصرف ژلها و محلولهای تزریقی زیبایی
سرپرست اداره ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو با اشاره به پرونده جنایی موسوم به «تزریق ژلهای نامرغوب»، بر اهمیت استفاده از ژلها و محلولهای تزریقی زیبایی مورد تأیید و دارای مجوز رسمی سازمان غذا و دارو تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، نجمه زندیه گفت: ژلها و محلولهای تزریقی که در حوزه زیبایی مورد استفاده قرار میگیرند، از جمله کالاهای سلامتمحور هستند که ورود آنها به بازار مصرف منوط به تأیید اثربخشی و ایمنی محصول است. این فرآیند پس از بررسیهای تخصصی کیفی، تأیید نتایج آزمایشگاهی و ارزیابیهای بالینی انجام میشود.
وی هشدار داد: استفاده از محصولات غیرمجاز، تقلبی و فاقد برچسب اصالت که در مراکز عرضه بدون مجوزهای لازم توزیع میشوند، میتواند آسیبهای جدی و جبرانناپذیری از جمله واکنشهای ایمنی شدید، عفونت محل تزریق و نکروز بافت به دنبال داشته باشد.
به گزارش ایفدانا، زندیه تأکید کرد: فهرست محصولات دارای مجوز در سایت سازمان غذا و دارو و سامانه تیتک قابل دسترسی است.
او از هموطنان خواست در صورت مشاهده تخلف یا بروز عوارض پس از تزریق، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ سازمان غذا و دارو یا سامانه adr. ttac. ir ثبت کنند تا با همکاری مردم، از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.