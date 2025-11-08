شعار و روز شمار هفته ملی دیابت سال ۱۴۰۴
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همزمان با فرارسیدن هفته ملی دیابت سال ۱۴۰۴، شعار و روز شمار هفته ملی دیابت سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، همزمان با فرارسیدن هفته ملی دیابت سال ۱۴۰۴ ( ۱۷ تا ۲۳ آبان )، شعار جهانی دیابت در سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان جهانی بهداشت دیابت در مراحل زندگی و از سوی فدراسیون بینالمللی دیابت دیابت و محیط کار اعلام شد، در همین راستا، معاونت بهداشت وزارت بهداشت برنامههای آگاهیبخشی و اطلاعرسانی ویژه این هفته را اعلام کرد.
بر این اساس، روزشمار هفته ملی دیابت به شرح زیر است؛ شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ با عنوان «دیابت در مراحل مختلف زندگی»، یکشنبه ۱۸ آبان با عنوان «دیابت و آموزش»، دوشنبه ۱۹ آبان با عنوان «دیابت و رسانه»، سهشنبه ۲۰ آبان با عنوان «دیابت و سیاستگذاری مؤثر»، چهارشنبه ۲۱ آبان با عنوان «دیابت و تغذیه»، پنجشنبه ۲۲ آبان با عنوان «دیابت و محیط کار» و جمعه ۲۳ آبان همزمان با روز جهانی دیابت با عنوان «دیابت و فعالیت بدنی» اعلام شده است.
معاونت بهداشت با تأکید بر اهمیت توجه به دیابت به عنوان یک بیماری مزمن اثرگذار بر سلامت فرد و جامعه، پیامهای کلیدی این هفته را به شرح زیر اعلام کرد: دیابت تمام مراحل زندگی از جمله کودکی، سالهای باروری، سن کار و بهره وری و سالمندی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و پیشگیری، مدیریت و ارتقای کیفیت زندگی با دیابت، در کل دوره زندگی اهمیت دارد.
بر اساس این گزارش، افراد دیابتی باید در محل کار سالم، فعال و محترم بمانند، محیط کار باید حامی سلامت باشد، نه مانع آن، ۷ نفر از هر ۱۰ نفر دیابتی در سنین کار و بهرهوری هستند و ۳ نفر از هر ۴ نفر دیابتی اضطراب، افسردگی و سایر بیماری های روحی روانی را تجربه کرده اند.