رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی تاکید کرد

مدارس غیردولتی موظف به اجرای برنامه درس ملی و پیروی از سیاست‌های نظام تعلیم و تربیت
​رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، اجرای برنامه درسی ملی در مدارس غیردولتی را ضروری و اجتناب ناپذیر دانست و گفت: مدارس غیردولتی موظف به اجرای برنامه درس ملی و پیروی از سیاست‌های نظام تعلیم و تربیت کشور می باشند.

به گزارش ایلنا، احمد محمودزاده رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی از دبیرستان دخترانه دوره دوم متوسطه سعادت در منطقه ۲ شهرتهران بازدید و با حضور در کلاس درس دانش آموزان روند تحصیل آنان را مورد بررسی قرار داد و پای صحبت های آنان نشست.

محمودزاده با اشاره به اهمیت تقویت بنیه دینی و اعتقادی در دانش آموزان، گفت: بچه‌های امروز همگی کنشگر، فعال و پویا بوده و فقط کافی است ما بتوانیم مسیر حقیقت را به آنان نشان دهیم، خود آنها ادامه دهنده راه خواهند بود.

وی با تأکید بر این که بسیاری از شایستگی‌های عمومی و حرفه‌ای در مدرسه می‌تواند شکل گیرد، اظهار کرد: لحظات ارزشمند تحصیل در کنار یادگیری مطالب درسی باید به تربیت نیز توجه ویژه شود چرا که تربیت بر اساس استمرار شکل می‌گیرد و مدرسه بهترین جایگاه جهت تمرین فعالیت های پرورشی و تربیتی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی پیرامون تحصیل ، تهذیب و ورزش در دانش آموزان‌، تصریح کرد: حضور شما دانش آموزان عزیز در میدان های بزرگ علمی، پژوهشی، ورزشی و ... می تواند، پیشرفت و تعالی جامعه را به همراه داشته باشد به ویژه توجه ارزشمند شما دانش‌آموزان به رعایت حجاب و پوشش اسلامی می تواند به عنوان الگویی در جامعه مطرح گردد.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجرای استانداردهای علمی و آموزشی در مدارس کشور، گفت: اگر می‌خواهیم مسیر پیشرفت و تعالی را طی کنیم باید با تلاش مضاعف دانش خود را به روز کنیم و از فناوری های جدید در اجرای برنامه ها غافل نشویم.

وی ادامه داد: مدارس سما تحت سیاستهای نظام تعلیم و تربیت کشور می‌تواند از ظرفیت های خوب دانشگاه آزاد اسلامی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی استفاده کند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمودزاده اجرای برنامه درسی ملی در مدارس غیر دولتی را ضروری و اجتناب ناپذیر دانست و افزود: مدارس غیردولتی موظف به اجرای برنامه درس ملی کشور و پیروی از سیاست‌های نظام تعلیم و تربیت کشور است.

