به گزارش خبرنگار ایلنا، «احمد میدری» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در همایش کودکی منهای فقر و هم‌اندیشی برای توسعه حمایت اجتماعی از کودکان در روز چهارشنبه شانزدهم مهر ماه، با اشاره به ارائه آمار کودکان بازمانده از تحصیل به رییس‌جمهوری گفت: نظر ایشان به این موضوع جلب شد و بر لزوم اقدامات موثر در این حوزه تاکید کردند.

وی با اشاره به کارهای صورت گرفته در روزهای اخیر افزود: سامانه‌ای در تامین اجتماعی ایجاد شده است که عکس‌های رادیولوژی به پزشکان متخصص ارسال می‌شود و آن‌ها برسی می‌کنند.

در ادامه همایش، کاظمی وزیر آموزش و پرورش گفت: نرخ پوشش تحصیلی و سوادآموزی در حد خیلی خوبی قرار دارد ولی باید آن را تکمیل کنیم. مهمترین دوره‌ی بازماندگی از تحصیل دوره‌ی اول ابتدایی است.

وی عنوان کرد: ۱۵۱ هزار نفر بازمانده از تحصیل داریم که ۱۳۸ هزار نفر از آنان را با تلفن شناسایی کردیم. مهم‌ترین کار برای مسئله بازماندگان، شناسایی آن‌ها به تفکیک جنسیت و علت بازماندگی است. ۱۲ هزار نفر مهاجر هستند و از ایران رفته‌اند که اطلاعی از آن‌ها نداریم. ۵ الی ۶ هزار نفر به صلاح‌دید خانواده‌هایشان، به جای ابتدایی در پیش‌دبستانی در حال تحصیل هستند.

کاظمی توضیح داد: مدارس استثنایی ما برای پوشش ۸۲ هزار دانش‌آموز استثنایی در حال کار هستند. برای حل مشکل کودکان لازم‌التعلیم، نیاز به ائتلاف جمعی با فعالین مردم نهاد داریم. تنظیم برنامه‌ی درسی متناسب با کودکان کار نیز در دستور کار قرار گرفته و در حال اجرا است.

انتهای پیام/