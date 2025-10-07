خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«کودکان، حال خوش زندگی» شعار امسال هفته ملی کودک

«کودکان، حال خوش زندگی» شعار امسال هفته ملی کودک
کد خبر : 1696742
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت هفته ملی کودک، پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است: «کودکان، حال خوش زندگی» (شعار امسال هفته ملی کودک)؛ روز جهانی کودک و هفته ملی بزرگداشت آن در ایران یادآور این واقعیت است که هر کودک حق دارد شادی و امنیت داشته و مورد محبت قرار گیرد و این شادی، امنیت و محبت پایه‌ای‌ترین حقوق اوست. 

کودکان فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، ملیت و مذهب و طبقات اجتماعی باید از این حقوق برخوردار باشند تا بتوانند در محیطی سرشار از آرامش رشد و نمو کنند. 

در این مناسبت فرخنده، ضمن تبریک به تمامی همکاران پرتلاش در سازمان بهزیستی کشور و در تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی، انجمن‌ها و فعالان حوزه کودک و نوجوان، لازم می‌دانم یادآور شوم توجه ویژه به کودکان دارای معلولیت، کودکان فاقد سرپرست مؤثر و با صلاحیت، کودکان کار و خیابان و کودکان خانواده‌های تحت پوشش این سازمان نه تنها یک مسئولیت انسانی و اجتماعی بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و جامعه‌ای عادلانه‌تر و مهربان‌تر به شمار می‌رود. این روز فرصتی است تا به یاد داشته باشیم کودکان بزرگترین سرمایه‌های جامعه‌اند و همه ما مسئولیت داریم تا محیطی امن، دوست داشتنی و پر از فرصت برای رشد و شادی آنان فراهم و فرصت تجربه حال خوش را در زندگی به ایشان هدیه دهیم. 

با تکیه بر سیاست خانواده محوری و بهره گیری از رویکردهای حرفه‌ای، تخصصی، توانمندسازی و ارتقای ظرفیت خانواده، فارغ از محدودیت‌ها امید دارم همه کودکان بتوانند حال خوش زندگی را احساس کنند، در محیطی سرشار از امنیت رشد کنند و با امید و اعتماد به فردای روشن، مسیر زندگی خود را با آرامش و شادی طی نمایند و آینده را روشن سازند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی، روز جهانی کودک یادآور تعهد و مسئولیت همه ما برای آن است که هر کودک در کشورمان فرصتی برای شادی، رشد و تجربه زندگی شاد داشته باشد. با همت جمعی تمامی نهادها و بخش‌های مرتبط می‌توانیم این شعار جهانی را به واقعیتی ملموس در زندگی کودکان کشور تبدیل کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ