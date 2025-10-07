به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است: «کودکان، حال خوش زندگی» (شعار امسال هفته ملی کودک)؛ روز جهانی کودک و هفته ملی بزرگداشت آن در ایران یادآور این واقعیت است که هر کودک حق دارد شادی و امنیت داشته و مورد محبت قرار گیرد و این شادی، امنیت و محبت پایه‌ای‌ترین حقوق اوست.

کودکان فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، ملیت و مذهب و طبقات اجتماعی باید از این حقوق برخوردار باشند تا بتوانند در محیطی سرشار از آرامش رشد و نمو کنند.

در این مناسبت فرخنده، ضمن تبریک به تمامی همکاران پرتلاش در سازمان بهزیستی کشور و در تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی، انجمن‌ها و فعالان حوزه کودک و نوجوان، لازم می‌دانم یادآور شوم توجه ویژه به کودکان دارای معلولیت، کودکان فاقد سرپرست مؤثر و با صلاحیت، کودکان کار و خیابان و کودکان خانواده‌های تحت پوشش این سازمان نه تنها یک مسئولیت انسانی و اجتماعی بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و جامعه‌ای عادلانه‌تر و مهربان‌تر به شمار می‌رود. این روز فرصتی است تا به یاد داشته باشیم کودکان بزرگترین سرمایه‌های جامعه‌اند و همه ما مسئولیت داریم تا محیطی امن، دوست داشتنی و پر از فرصت برای رشد و شادی آنان فراهم و فرصت تجربه حال خوش را در زندگی به ایشان هدیه دهیم.

با تکیه بر سیاست خانواده محوری و بهره گیری از رویکردهای حرفه‌ای، تخصصی، توانمندسازی و ارتقای ظرفیت خانواده، فارغ از محدودیت‌ها امید دارم همه کودکان بتوانند حال خوش زندگی را احساس کنند، در محیطی سرشار از امنیت رشد کنند و با امید و اعتماد به فردای روشن، مسیر زندگی خود را با آرامش و شادی طی نمایند و آینده را روشن سازند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی، روز جهانی کودک یادآور تعهد و مسئولیت همه ما برای آن است که هر کودک در کشورمان فرصتی برای شادی، رشد و تجربه زندگی شاد داشته باشد. با همت جمعی تمامی نهادها و بخش‌های مرتبط می‌توانیم این شعار جهانی را به واقعیتی ملموس در زندگی کودکان کشور تبدیل کنیم.

انتهای پیام/