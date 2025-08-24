خبرگزاری کار ایران
«هراز» هم یکطرفه شد
​مسیر شمال به جنوب محور هراز از محدوده گزنک تا پلور از ساعت ۱۸:۳۰ امروز به‌صورت مقطعی یک‌طرفه شد؛ اقدامی که به گفته رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا برای تخلیه بار ترافیکی و روان‌سازی تردد صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ بهروز خانپور، رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: مسیر شمال به جنوب محور هراز از محدوده گزنک تا پلور به صورت مقطعی یک‌طرفه شد.

این تصمیم از ساعت ۱۸:۳۰ امروز به منظور تخلیه بار ترافیکی و روان‌سازی تردد اتخاذ شده است.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به تابلوهای مسیر، در ترددهای خود همکاری کنند تا عملیات تخلیه ترافیک به بهترین شکل انجام شود

جاده چالوس نیز از ساعاتی قبل برای تخلیه بار ترافیکی و روان‌سازی تردد از سوی پلیس راه یکطرفه شده بود.

