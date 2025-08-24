خدمت رسانی بیش از ۳۵۰۰ نیروی داوطلب هلالاحمر به زائران امام هشتم (ع)
سخنگوی جمعیت هلالاحمر با اشاره به حضور پرشمار زائران همزمان با دهه آخر ماه صفر برای زیارت حرم مطهر امام هشتم (ع) در مشهد مقدس و همچنین در مسیرهای منتهی به خراسان رضوی، گفت: بیش از ٣ هزار و ۵۰۰ نیروی داوطلب، امدادگر و جوان هلالاحمر با استقرار در پایگاههای ثابت و سیار امدادی، پستهای فرهنگی، سلامت و پشتیبانی به زائران خدمترسانی میکنند.
به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی، با تشریح خدمات هلالاحمر در دهه پایانی صفر، اظهار کرد: هلالاحمر برای دهه آخر ماه صفر، دو طرح ویژه دارد شامل «همسفران خورشید» و «قدم قدم در مسیر بهشت» که با حضور داوطلبانه نیروهای جمعیت هلال احمر برای خدمت به زوار علیبنموسی الرضا(ع) اجرا میشود، با توجه به حضور پرشمار زائران در مشهد مقدس و همچنین در مسیرهای منتهی به این شهر، جمعیت هلالاحمر امسال همانند سالهای گذشته، با استفاده از تمامی ظرفیتها، این طرحها را اجرا کرده است.
وی با اشاره به افزایش ۲۰درصدی خدمات، امکانات و نفرات این طرح ها نسبت به سال گذشته، افزود: در این طرح، بیش از ٣ هزار و ۵۰۰ نیروی داوطلب، امدادگر و جوان هلالاحمر در قالب پایگاههای ثابت و سیار امدادی، پستهای فرهنگی و سلامت و تیمهای پشتیبانی به زائران خدمترسانی کردند.
خالدی بیان کرد: در طرح قدمبهقدم در مسیر بهشت هلالاحمر، نیروهای داوطلب به زواری که دچار کهولت سن، معلولیت و یا محدودیتهای حرکتی هستند، خدمترسانی کرده و ضمن تسهیل سفر، زمینه مناسب زیارت برای این افراد را فراهم میکنند.
سخنگوی جمعیت هلالاحمر با اشاره به استقرار مناسب نیروهای امدادی جمعیت در ۱۵ شهرستان خراسانرضوی، گفت: نیروهای داوطلب جمعیت هلالاحمر غیر از مشهد مقدس برای خدمترسانی به زوار در دیگر اماکن و بقاع متبرکه کشور از جمله شاهچراغ و حضرت معصومه(س) حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: خدمترسانی جمعیت هلالاحمر در این عرصه (خدمت به زوار در دهه پایانی ماهصفر) از ۳۱ مرداد (۲۸ صفر) آغاز و به مدت ۱۰ روز تا چهارم شهریور ادامه دارد.
به گفته خالدی، خدمات امدادونجات جمعیت هلالاحمر در مشهد با ۱۳۴ تیم ثابت و سیار و ۳۰ پایگاه امدادی جادهای و بهکارگیری ۲۱۲ دستگاه آمبولانس و خودروهای امدادی ارائه میشود.