وی با اشاره به افزایش ۲۰درصدی خدمات، امکانات و نفرات این طرح ها نسبت به سال گذشته، افزود: در این طرح، بیش از ٣ هزار و ۵۰۰ نیروی داوطلب، امدادگر و جوان هلال‌احمر در قالب پایگاه‌های ثابت و سیار امدادی، پست‌های فرهنگی و سلامت و تیم‌های پشتیبانی به زائران خدمت‌رسانی کردند.

خالدی بیان کرد: در طرح قدم‌به‌قدم در مسیر بهشت هلال‌احمر، نیروهای داوطلب به زواری که دچار کهولت سن، معلولیت‌ و یا محدودیت‌های حرکتی هستند، خدمت‌رسانی کرده و ضمن تسهیل سفر، زمینه مناسب زیارت برای این افراد را فراهم می‌کنند.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به استقرار مناسب نیروهای امدادی جمعیت در ۱۵ شهرستان خراسان‌رضوی، گفت: نیروهای داوطلب جمعیت هلال‌احمر غیر از مشهد مقدس برای خدمت‌رسانی به زوار در دیگر اماکن و بقاع متبرکه کشور از جمله شاهچراغ و حضرت معصومه(س) حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی جمعیت هلال‌احمر در این عرصه (خدمت به زوار در دهه پایانی ماهصفر) از ۳۱ مرداد (۲۸ صفر) آغاز و به مدت ۱۰ روز تا چهارم شهریور ادامه دارد.

به گفته خالدی، خدمات امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در مشهد با ۱۳۴ تیم ثابت و سیار و ۳۰ پایگاه امدادی جاده‌ای و به‌کارگیری ۲۱۲ دستگاه آمبولانس و خودروهای امدادی ارائه می‌شود.