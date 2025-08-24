خبرگزاری کار ایران
هلال‌احمر هم‌پیمان دولت در مسیر خدمت به مردم است

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پیامی، ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، فرارسیدن هفته دولت را به همه دولتمردان و کارگزاران خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی تبریک و خداقوت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر متن پیام دکتر پیرحسین کولیوند به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت به شرح زیر است: 

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

هفته دولت، یادآور ایثار، خدمت و ازخودگذشتگی دولتمردانی است که با روحیه جهادی و خادمانه در مسیر تعالی ایران اسلامی‌گام برداشتند و نامشان در تاریخ این سرزمین ماندگار شد. این ایام فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های بلند امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر است؛ بزرگانی که دولت را نه منصب، بلکه مسئولیت و رسالت در برابر خدا و خلق خدا می‌دانستند. 

امروز نیز دولت جمهوری اسلامی ایران با الهام از همان فرهنگ ایثار و شهادت، در میدان‌های دشوار خدمت و در روزهای اقتدار و تهاجم‌های ناجوانمردانه رژیم‌های متخاصم، با صلابت ایستاده و با مدیریت هوشمندانه و عزم ملی، از عزت و امنیت ملت دفاع کرده است. این استقامت و خدمتگزاری، سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت اعتماد عمومی و تبلور عینی «دولت مردمی» است. 

جمعیت هلال‌احمر، به‌عنوان نهادی مردمی و امدادی، همواره خود را پشتیبان و هم‌پیمان دولت در مسیر خدمت به مردم دانسته است؛ چه در سیلاب و زلزله، چه در بحران‌های منطقه‌ای و چه در عرصه توانمندسازی محرومان. باور ما این است که دولت خدمتگزار و هلال‌احمر، همراهان صدیق ملت بزرگ ایران برای ساختن جامعه‌ای ایمن‌تر و سرشار از امید هستند. 

در این هفته مبارک، ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، به همه دولتمردان و کارگزاران خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی‌که با صداقت، پاکدستی و اخلاص در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارند، تبریک و خداقوت عرض می‌نمایم. 

جمعیت هلال‌احمر با شعار «خدمت بی‌منت»، با تکیه بر سرمایه عظیم داوطلبان و جوانان خود، در کنار دولت مردمی، می‌کوشد تا در عرصه‌های امداد و نجات، سلامت، توانمندسازی و محرومیت‌زدایی گام‌های مؤثرتری بردارد. یقین دارم که هم‌افزایی میان دولت و نهادهای مردمی می‌تواند بن‌بست‌ها را بشکند و چشم‌انداز روشن‌تری از عدالت اجتماعی، آرامش و امید را برای ملت بزرگ ایران ترسیم کند. 

از خداوند متعال مسئلت دارم که به همه خدمتگزاران صادق نظام، به‌ویژه دولتمردان و کارگزاران کشورمان، توفیق مضاعف عطا فرماید تا همواره در مسیر رضای الهی و خدمت به بندگان خدا موفق باشند. 

و السلام علیکم و رحمةالله

پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران»

