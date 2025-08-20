رونمایی از ۹ برنامه تحولی بهزیستی در هفته دولت

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی، سید جواد حسینی امروز در سمینار توجیهی آموزشی یک‌روزه مدیران و مشاورین ستادی و مدیران کل استان‌های کشور که امروز در محل سازمان بهزیستی برگزار شد، از همراهی و حضور مدیران و کارکنان بهزیستی در جنگ ۱۲ روزه و تلاش برخی استان‌ها در ایام اربعین حسینی قدردانی کرد.

وی افزود: در این جلسه قصد داریم درباره چند برنامه تحولی که قرار است در هفته دولت رونمایی شود، بیشتر صحبت کنیم. چندین برنامه در دستور رونمایی قرار دارد و از عزیزان دعوت کردیم تا همه در جریان این برنامه‌ها قرار بگیریم و با ادراک مشترک سازمانی به سمت اجرای آنها حرکت کنیم.

وی گفت: در این نشست، تشریح ۹ برنامه‌ای که قرار است در هفته دولت رونمایی شود در دستور کار قرار دارد و پیشنهادات و انتقادات شنیده خواهد شد تا با هم‌اندیشی، هفته دولت را به بهترین نحو طی کنیم.

حسینی بیان کرد: سلامت اجتماعی مأموریت اصلی سازمان بهزیستی است و هیچ فعالیتی در سازمان انجام نمی‌شود مگر اینکه در ابعاد و مؤلفه‌های سلامت اجتماعی جای بگیرد. در احکام برنامه‌های توسعه نیز مأموریت سازمان بهزیستی، تأمین سلامت اجتماعی تعیین شده است. سلامت اجتماعی وضعیتی است که جامعه بتواند شرایط لازم را برای سعادت و رفاه فردی و اجتماعی اعضای خود با اتکا به مشارکت و برنامه‌ریزی برای نقش‌آفرینی مردم فراهم کند.

وی افزود: سلامت اجتماعی یک سازه‌ است، مفهومی پیچیده که در بهزیستی بر اساس مطالعات بین‌المللی و داخلی شاخص‌های آن احصا شده و در سه بُعد رفاه اجتماعی، بهزیستی اجتماعی و فضائل اجتماعی تعریف می‌شود. رفاه اجتماعی به معنای قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که توسط نهادها برای رفاه افراد جامعه شکل می‌گیرد. بهزیستی اجتماعی، ارزیابی معنای زندگی و ارتباط فرد با دیگران را تفسیر می‌کند و منجر به آرامش و آسایش می‌شود و دارای ۴ بعد و ۱۳ مؤلفه است. فضائل اجتماعی نیز شامل سیاست‌ها، رویکردها، آداب، رسوم و الگوهایی است که رفتار اجتماعی افراد جامعه را شکل می‌دهد و سه بعد و ۱۴ مؤلفه دارد.

برنامه جامع عمل سلامت اجتماعی رونمایی می‌شود

رییس سازمان بهزیستی گفت: سلامت اجتماعی مأموریت اصلی ماست و باید این مفهوم را به گفتمان غالب تبدیل کنیم. طبق اطلاعات سازمان جهانی بهداشت، ۸۰ درصد مؤلفه‌های سلامت مربوط به سلامت اجتماعی است تا چهار ماه آینده برنامه جامع عمل برای سلامت اجتماعی رونمایی خواهد شد تا هدفمندتر گام برداریم. برای این موضوع ۱۰ سیاست راهبردی شامل توانمندسازی، فرصت‌آفرینی، مشارکت‌جویی، عدالت‌جویی، پیشگیری، محله محوری، تلفیقی، دانش‌بنیان و خانواده‌محوری تعریف کرده‌ایم.

وی افزود: در این جلسه و در راستای سیاست مشارکت‌محوری و در بُعد بهزیستی اجتماعی، سه برنامه توضیح داده می‌شود. برنامه اول شامل ۱۲ راهبرد برای توسعه کمی و کیفی مشارکت است و هدف، استقرار زیست‌بوم جامع مشارکت در سازمان بهزیستی در پهنه کشور است. در این زیست‌بوم سرعت‌بخشی به مجوزدهی برای فعالیت خیرین، نظارت و توانمندسازی تشکل‌ها توسط خودشان، توسعه شبکه داوطلبان، ترسیم نقشۀ جامع مسئولیت اجتماعی استان‌ها، راه‌اندازی درگاه مشارکت، انعقاد تفاهم‌نامه‌ها، تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تشکل‌های مردمی و ایجاد دبیرخانه‌های کیفیت‌بخشی در استان‌ها پیش‌بینی شده است.

حسینی گفت: پس از زیست‌بوم مشارکت، نظام تصمیم‌گیری از صف تا ستاد را دنبال می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که اگر به عنوان مثال قرار است در مراکز مثبت زندگی تغییر ایجاد شود، این مراکز در سراسر کشور نیز در تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند.

ایجاد داشبورد مدیریت مبتنی بر هوش مصنوعی

رئیس سازمان بهزیستی افزود: در راستای راهبرد دانش‌بنیانی، نظام برنامه‌ریزی علم‌محور با ۲۳ راهبرد، ۹ برنامه سلامت و ۴۸ آیتم فعالیت در دستور کار است که باید در تمامی شهرستان‌ها محقق شود. همچنین برای اولین بار در کشور، داشبورد مدیریتی مبتنی بر هوش مصنوعی در بهزیستی پیاده‌سازی خواهد شد. رصدخانه آسیب‌های اجتماعی نیز ایجاد می‌شود تا این سازمان بتواند آسیب‌ها را پایش کند.

وی گفت: در حوزه توانبخشی، راهکارهای نوینی همچون توانبخشی از راه دور و مبتنی بر هنر در دستور کار است. در هفته دولت خانه بزرگ هنرمندان در تهران به عنوان محلی برای حضور و فعالیت هنرمندان افتتاح خواهد شد. همچنین سیاست شایسته‌گزینی در دستور کار قرار دارد.

حسینی افزود: در راستای سیاست پیشگیری و بُعد رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی، برنامه‌هایی چون آموزش خانواده، غربالگری سلامت زنان و پیشگیری از سرطان دنبال می‌شود.

رییس سازمان بهزیستی مطرح کرد: در سیاست توانمندسازی و فرصت‌آفرینی نیز برنامه‌هایی همچون آغاز فعالیت ۳۵ ساختگاه پنل خورشیدی، راه‌اندازی سامانه جامع اشتغال، افتتاح باشگاه کارآفرینان نوجوان و راه‌اندازی صندوق حمایت و ضمانت از فرصت‌های شغلی در هفته دولت رونمایی خواهد شد.

وی گفت: طرح «سلام» به عنوان محوری جامع و منطبق بر شاخص‌های رفاه اجتماعی، بهزیستی اجتماعی و سلامت اجتماعی با هدف تحقق مثلث طلایی تمامیت، کفایت و عدالت اجرا می‌شود و ظرفیت پوشش‌دهی تمامی افراد جامعه را دارد و می‌تواند کفایت بخشی و عدالت را محقق کند. در این طرح، انجمن اپتومتریک کشور با سه هزار نیرو به منظور جلوگیری از آسیب‌های چشمی سالمندان وارد عمل خواهد شد.

وی افزود: طرح CBR (توانبخشی مبتنی بر جامعه) در مناطق روستایی با ۹۵ درصد پوشش در حال اجراست و توسعه آن با راه‌اندازی ۲۰۰ پایگاه شهری در مدارس ادامه خواهد یافت. همچنین تعاونی‌های محله‌محور با پیشنهاد معاون وزیر کار و حساب امید محله در محلات ایجاد می‌شود. باشگاه کارآفرینان جوان نیز به زودی راه‌اندازی خواهد شد.



وی گفت: طرح «مهر و گفت‌وگو» با هدف تبدیل مدرسه به پاتوق آموزش، نشاط و سلامت سالمندی در هفته دولت آغاز خواهد شد و حداقل با چهار رویکرد در این حوزه فعالیت خواهد شد، سه هزار مشاور موجود با رویکرد مشاوره تخصصی سالمندی در این طرح فعالیت خواهند کرد همچنین برنامه شهر دوستدار سالمندبا مشارکت ۱۶ شهر در دستور کار است و ۳۳۰ مرکز سالمندی با کمک سازمان استاندارد در بخش منابع انسانی، فضا و تجهیزات استاندارد می‌شوند و این موارد در هفته دولت رونمایی خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی مطرح کرد: تأمین منابع از طریق آزادسازی ظرفیت‌های بالقوه سازمان بهزیستی در سراسر کشور دنبال می‌شود. اگر این ظرفیت‌ها فعال شود، بخش قابل توجهی از نیازها بدون اتکا به منابع دولتی تأمین خواهد شد و امسال مقرر شده است در هر استان دست‌کم یک پروژه از محل ظرفیت مولدسازی اجرا شود.

وی گفت: در طرح سلام ظرفیت‌های متعددی از جمله ایجاد تعاونی‌های محلی و غربالگری چشم در حوزه سالمندی وجود دارد که به کاهش تنبلی چشم و ارتقای سطح سلامت عمومی کمک خواهد کرد.

رییس سازمان بهزیستی متذکر شد: شیوه‌نامه طرح سلام پس از ۵ ماه کار کارشناسی، ظرف دو تا سه روز آینده ابلاغ می‌شود. به گفته حسینی، این طرح به صورت پایلوت در ۲۰ مدرسه منطقه ۴ تهران اجرا خواهد شد و قرار است در هر استان نیز دست‌کم یک مدرسه به‌عنوان پایلوت انتخاب شود.

وی بیان کرد: در طرح سلام ظرفیتی به نام مدرسه تعریف شده است تا با ایجاد تعاونی‌های محلی، در راستای بهزیستی اجتماعی و رفاه اجتماعی محلات گام برداشته شود و امیدواریم در هفته تعاون از تعاونی‌های محله‌محور نیز رونمایی کنیم.

رییس سازمان بهزیستی افزود: استان‌ها در آغاز اجرای طرح سلام اختیار دارند اگر برنامه اجتماع‌محور ویژه‌ای در دست دارند، آن را اجرا کنند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. در کنار این موضوع، سازمان بهزیستی چند طرح آموزشی در حوزه توانمندسازی، غربالگری و استعدادیابی برای نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال تدارک دیده است. سامانه مربوط به این طرح آماده شده و فرآیند غربالگری هم به‌صورت حضوری و هم سامانه‌ای انجام خواهد شد.

به گفته حسینی، در مجموع ۲۰ هزار نفر از جامعه هدف و ۱۰ هزار نفر از جامعه غیـرهدف تحت پوشش غربالگری قرار می‌گیرند. این غربالگری توسط مددکاران مراکز مثبت زندگی و همیاران سلامت اجتماعی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، در گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال غربالگری با هدف هدایت تحصیلی و در گروه سنی ۱۶ تا ۱۸ سال با هدف هدایت شغلی انجام خواهد شد ضمن آنکه برای همه گروه‌های سنی، آموزش و ارتقای مهارت‌های زندگی فردی نیز در نظر گرفته شده است.

حسینی با اشاره به تجربه‌های جهانی در ارائه خدمات اجتماعی گفت: ۲۸ کشور را مطالعه کردم که دولت‌ها چگونه خدمات را در محلات در دسترس مردم قرار می‌دهند، جالب است که در ۲۱ کشور، دولت خدمات خود را به مدرسه برده است.

وی از اجرای برنامه‌ای نو در مدارس خبر داد و افزود: با همراهی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، طرح باشگاه کارآفرینان جوان را در مدارس راه‌اندازی می‌کنیم تا دانش‌آموزان با مفاهیم کارآفرینی و توانمندسازی آشنا شوند.

رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر ضرورت نوآوری در رویکردهای حمایتی اظهار کرد: سال‌ها عادت کرده‌ایم بگوییم پول بدهید تا بتوانیم کاری را انجام دهیم، در حالی‌که می‌توان جبهه‌های گوناگونی برای خدمت به جامعه باز کرد. یکی از این جبهه‌ها، طرح سلام است که ظرفیت بالایی برای کمک به سازمان بهزیستی و توسعه خدمات متنوع دارد.

حسینی همچنین به اقدامات بهزیستی در دوره اخیر اشاره کرد و گفت: یک هفته مانده به آغاز جنگ ۱۲ روزه، توانستیم پشت‌نوبتی‌های دریافت خدمات را به صفر برسانیم اما امروز مجدد تعداد جدیدی به جمع متقاضیان اضافه شده است بنابراین افتخار ما باید این باشد که بگوییم با اجرای برنامه‌های توانمندسازی توانستیم تعداد مستمری‌بگیران را کاهش دهیم.