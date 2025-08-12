خبرگزاری کار ایران
«معاون سیاستگذاری و توسعه» معاونت علمی منصوب شد

«معاون سیاستگذاری و توسعه» معاونت علمی منصوب شد
معاون علمی رئیس‌جمهور، طی حکمی اسفندیار اختیاری مشاور معاون علمی و رئیس کمیته ارتقای ظرفیت‌های قانونی حوزه اقتصاد دانش‌بنیان را با حفظ سمت به عنوان «معاون سیاستگذاری و توسعه» و «دبیر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» معاونت علمی منصوب کرد.

به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، اسفندیار اختیاری مشاور معاون علمی و رئیس کمیته ارتقای ظرفیت‌های قانونی حوزه اقتصاد دانش‌بنیان را با حفظ سمت به عنوان «معاون سیاستگذاری و توسعه» و «دبیر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» معاونت علمی منصوب کرد.

در این حکم خطاب به اختیاری آمده است:

« نظر به مراتب شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان «معاون سیاستگذاری و توسعه» و «دبیر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» منصوب می‌گردید.

این مسئولیت خطیر، شما را مامور می‌سازد تا با اتکا به تجربیات و توانمندی‌های گرانقدر خویش و با تکیه بر اصول متعالی انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلان کشور، در راهبرد و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و پایدار برای رشد و تعالی علمی، فناوری و نوآوری در حوزه مسئولیتی معاونت و عرصه‌های مختلف گام بردارید. پیگیری مجدانه وظایف محوله به ویژه خلق و به کارگیری ابزارهای سیاستی متناسب برای ارتقا و توسعه زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان و اجرایی‌سازی ماموریت‌های واگذار شده در قوانین و اسناد بالادستی به ویژه قانون جهش تولید دانش‌بنیان و احکام برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور مورد انتظار است.

از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات جنابعالی را در پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های ارزشمند دولت چهاردهم خواستارم.

همچنین از تلاش و زحمات بی‌دریغ جناب آقای دکتر مهدی الیاسی در طول تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی ویژه نموده و از خداوند متعال برای ایشان آرزوی بهروزی و توفیق دارم».

