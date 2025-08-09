معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش خبر داد:
افزایش ظرفیت رشته بهداشت مدارس به ۹۲۰ نفر
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره برنامه وزارت در افزایش ظرفیت رشته بهداشت مدارس به عنوان گامی راهبردی در تحقق عدالت آموزشی و تربیت دانشآموز تمامساحتی، گفت: بر همین اساس، امسال ظرفیت پذیرش دانشجومعلم کارشناسی در رشته بهداشت مدارس به ۹۲۰ نفر افزایش یافت.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمد جعفری با اعلام این خبر افزود: با توجه به رویکرد تحولی دولت در آموزش و پرورش و در راستای اجرای سند تحول بنیادین، امسال ظرفیت پذیرش دانشجومعلم کارشناسی در رشته بهداشت مدارس به ۹۲۰ نفر و ظرفیت تحصیل نیز از ۱۳ دانشگاه به ۲۹ دانشگاه علوم پزشکی افزایش یافت.
وی افزود: این تصمیم راهبردی، در راستای اهداف سند تحول بنیادین مبنی بر تربیت دانشآموز «تمامساحتی»، تأمین نیروی متخصص در حوزه سلامت دانشآموزان، ارتقاء شاخصهای بهداشت، افزایش عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت فضاهای تربیتی در مدارس اتخاذ شده است.
جعفری اضافه کرد: با افزایش پوشش دانشگاههای پذیرنده، امکان تحصیل داوطلبان در مناطق محروم نیز فراهم میشود و در آینده نیروی انسانی بومی، پاسخگوی نیازهای بهداشتی مدارس همان مناطق خواهد بود.
معاون تربیت بدنی و سلامت تصریح کرد: دانشجومعلمان این رشته، پس از طی آموزشهای تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی و گذراندن صلاحیت های حرفه ای توسط اساتید دانشگاه فرهنگیان، بهعنوان مربیان آگاه به حوزه سلامت، مسئول آموزش سواد سلامت، ناظر بر وضعیت بهداشتی مدارس، مشارکت در برنامههای پیشگیری و ترویج سبک زندگی سالم خواهند بود. چنین حضوری میتواند مدارس را به محیطهایی سالمتر و امنتر تبدیل نماید.
جعفری اضافه کرد: قطعاً ما این اقدام را آغاز یک مسیر دانسته و هدفگذاری ما، پوشش حداکثری مدارس کشور با نیروی متخصص تربیتشده از مسیر دانشگاه فرهنگیان است.
به گفته وی، امید است این برنامه در کنار دیگر برنامههای تحولی، گامی مثبت در جهت ساختن نسلی سالم، توانمند و مسئولیتپذیر باشد.