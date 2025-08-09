افزایش ظرفیت رشته بهداشت مدارس به ۹۲۰ نفر

وی افزود: این تصمیم راهبردی، در راستای اهداف سند تحول بنیادین مبنی بر تربیت دانش‌آموز «تمام‌ساحتی»، تأمین نیروی متخصص در حوزه سلامت دانش‌آموزان، ارتقاء شاخص‌های بهداشت، افزایش عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت فضاهای تربیتی در مدارس اتخاذ شده است.

جعفری اضافه کرد: با افزایش پوشش دانشگاه‌های پذیرنده، امکان تحصیل داوطلبان در مناطق محروم نیز فراهم می‌شود و در آینده نیروی انسانی بومی، پاسخگوی نیازهای بهداشتی مدارس همان مناطق خواهد بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت تصریح کرد: دانشجومعلمان این رشته، پس از طی آموزش‌های تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی و گذراندن صلاحیت های حرفه ای توسط اساتید دانشگاه فرهنگیان، به‌عنوان مربیان آگاه به حوزه سلامت، مسئول آموزش سواد سلامت، ناظر بر وضعیت بهداشتی مدارس، مشارکت در برنامه‌های پیشگیری و ترویج سبک زندگی سالم خواهند بود. چنین حضوری می‌تواند مدارس را به محیط‌هایی سالم‌تر و امن‌تر تبدیل نماید.

جعفری اضافه کرد: قطعاً ما این اقدام را آغاز یک مسیر دانسته و هدف‌گذاری ما، پوشش حداکثری مدارس کشور با نیروی متخصص تربیت‌شده از مسیر دانشگاه فرهنگیان است.

به گفته وی، امید است این برنامه در کنار دیگر برنامه‌های تحولی، گامی مثبت در جهت ساختن نسلی سالم، توانمند و مسئولیت‌پذیر باشد.