پیام رئیس سازمان بهزیستی به مناسبت روز خبرنگار

متن این پیام به شرح ذیل است:

«بسمه تعالی

«وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ»

(سوره مبارکه بقره، آیه ۴۲)

«حق را با باطل در نیامیزید و حقیقت را پنهان نکنید در حالی که به آن آگاهید.»

هفدهم مرداد، سالروز شهادت خبرنگار رشید، شهید محمود صارمی و روز پاسداشت مقام خبرنگار را گرامی داشته و این روز ارزشمند را به همه تلاش‌گران عرصه اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

بی‌تردید، خبرنگاران وجدان بیدار جامعه و روایتگران حقیقت‌اند؛ آنان که با قلم و اندیشه‌ روشن خود، پلی میان مردم و مسئولان می‌سازند، آگاهی را در جامعه می‌گسترانند و صدای بی‌صدایان می‌شوند.

نقش خطیر شما در تبیین واقعیت‌ها، بیان مشکلات و انعکاس خدمات و دستاوردهای نهادهای اجتماعی، از جمله سازمان بهزیستی کشور، نقشی بی‌بدیل و شایسته قدردانی است.

سازمان بهزیستی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اجتماعی کشور که مأموریت توانمندسازی و حمایت از اقشار کم‌برخوردار، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست و آسیب‌دیدگان اجتماعی را برعهده دارد، بیش از هر زمان دیگر نیازمند همراهی صادقانه، دلسوزانه و حرفه‌ای اصحاب شریف رسانه است.

هم‌افزایی میان سازمان بهزیستی و رسانه‌ها، به‌ویژه خبرنگاران متعهد، بستری برای «اجتماعی‌سازی و تقویت مشارکت عمومی در حوزه مسائل اجتماعی فراهم می‌آورد. شما با انتشار دقیق، به‌موقع و هدفمند اخبار و گزارش‌ها، ما را در مسیر بهبود سیاست‌گذاری‌ها و افزایش شفافیت یاری می‌رسانید.

از شما عزیزان انتظار می‌رود همچنان با نگاه موشکافانه، مطالبه‌گر و مسئولانه خود، در پیگیری حقوق جامعه هدف و تقویت سرمایه اجتماعی، پشتیبان این سازمان باشید. صدای رسای شما می‌تواند نویدبخش عدالت اجتماعی، برابری فرصت‌ها و کرامت انسانی برای همه افراد باشد.

اینجانب ضمن قدردانی از تلاش‌های صادقانه و خستگی‌ناپذیر شما عزیزان در عرصه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، از درگاه حضرت حق برایتان سلامت، عزت، روشنی اندیشه و توفیق روزافزون در ایفای این رسالت بزرگ مسألت دارم.»

