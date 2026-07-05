برپایی آئینهای سوگواری رهبر شهید و شاهحسینگویان در موکب جنتالحسین(ع)
همزمان با برپایی موکب جنتالحسین(ع) شهرداری تبریز در بوستان شهید کاظمی، آئین سوگواری و شاهحسینگویان با حضور خادمان و میهمانان موکب برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شامگاه در نخستین شب برپایی این آئینها، عزاداران با سینهزنی و ذکر مصیبت اهل بیت علیهمالسلام، ضمن سوگواری بر سرور و سالار شهیدان، یاد آموزه های عاشورایی رهبر شهید انقلاب را گرامی داشته و با مرثیهسرایی و روضهخوانی، به عزاداری پرداختند.
این مراسم که تا پاسی از شب ادامه داشت، حال و هوایی خاصی به موکب بخشید و بر شکوه این اجتماع عظیم افزود.
برنامههای عزاداری و سوگواری در موکب جنتالحسین(ع) تا روز دوشنبه ۱۵ تیر، با حضور مادحینی از تهران و تبریز در محل بوستان شهید کاظمی ادامه خواهد داشت و از همه سوگواران و عاشقان اهل بیت(ع) دعوت به عمل آورد تا در این آیینهای معنوی شرکت کنند.
موکب جنتالحسین(ع) شهرداری تبریز با برپایی برنامههای فرهنگی و مذهبی، عزاداری و شاهحسینگویان، در کنار خدمات اسکان، تغذیه و ایمنی، تا پایان مراسم تشییع رهبر شهید، میزبان سوگواران و عاشقان اهل بیت(ع) خواهد بود.