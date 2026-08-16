اختصاص ۳۶۹ میلیارد تومان از منابع استانی به توسعه مشاغل خانگی در یزد

به گزارش ایلنا از یزد، فرهاد شیخی با اشاره به اهمیت توسعه مشاغل خانگی در ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد خانواده‌ها اظهار کرد: امسال از محل منابع استانی، ۳۶۹ میلیارد تومان برای حمایت از طرح‌های مشاغل خانگی اختصاص یافته است و با مشخص شدن سهم اعتبارات ملی، منابع قابل تخصیص به این حوزه افزایش خواهد یافت.

وی افزود: متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی می‌توانند با توجه به رشته فعالیت و تخصص خود به دستگاه اجرایی از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مراجعه کنند و پس از بررسی و تأیید طرح و معرفی متقاضی، مراحل دریافت تسهیلات را از طریق فرآیندهای تعیین‌شده طی کنند.

شیخی خاطرنشان کرد: هدف از اختصاص این منابع، حمایت از افرادی است که دارای مهارت، تخصص و ایده برای راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارهای خانگی هستند و می‌توانند از این ظرفیت برای ایجاد درآمد پایدار و توسعه فعالیت اقتصادی خود استفاده کنند.

وی تأکید کرد: متقاضیان باید پیش از اقدام، ضمن مراجعه به دستگاه اجرایی مرتبط با حوزه فعالیت خود، از شرایط، ضوابط و فرآیند معرفی برای دریافت تسهیلات مطلع شوند.

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