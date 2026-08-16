اختصاص ۳۶۹ میلیارد تومان از منابع استانی به توسعه مشاغل خانگی در یزد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از اختصاص ۳۶۹ میلیارد تومان از منابع استانی از محل اعتبارات اشتغالزایی سال ۱۴۰۵ برای توسعه مشاغل خانگی در سال جاری خبر داد و گفت: اعتبارات ملی مشاغل خانگی نیز پس از اعلام و تخصیص، به این میزان افزوده خواهد شد.
به گزارش ایلنا از یزد، فرهاد شیخی با اشاره به اهمیت توسعه مشاغل خانگی در ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد خانوادهها اظهار کرد: امسال از محل منابع استانی، ۳۶۹ میلیارد تومان برای حمایت از طرحهای مشاغل خانگی اختصاص یافته است و با مشخص شدن سهم اعتبارات ملی، منابع قابل تخصیص به این حوزه افزایش خواهد یافت.
وی افزود: متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی میتوانند با توجه به رشته فعالیت و تخصص خود به دستگاه اجرایی از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مراجعه کنند و پس از بررسی و تأیید طرح و معرفی متقاضی، مراحل دریافت تسهیلات را از طریق فرآیندهای تعیینشده طی کنند.
شیخی خاطرنشان کرد: هدف از اختصاص این منابع، حمایت از افرادی است که دارای مهارت، تخصص و ایده برای راهاندازی یا توسعه کسبوکارهای خانگی هستند و میتوانند از این ظرفیت برای ایجاد درآمد پایدار و توسعه فعالیت اقتصادی خود استفاده کنند.
وی تأکید کرد: متقاضیان باید پیش از اقدام، ضمن مراجعه به دستگاه اجرایی مرتبط با حوزه فعالیت خود، از شرایط، ضوابط و فرآیند معرفی برای دریافت تسهیلات مطلع شوند.