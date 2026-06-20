رشد ۲۲٠ درصدی سود خالص بیمه ملت در سال ۱۴٠۴

به گزارش ایلنا، بیمه ملت که با نماد «ملت» در بورس تهران پذیرفته شده است، صورت‌های مالی (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۱۲ ماهه اسفند ۱۴٠۴ خود را بر روی سامانه کدال قرار داده که براساس آن سود خالص این شرکت از ۴۲٠ میلیارد تومان در سال ۱۴٠۳ به یک هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان در سال ۱۴٠۴ افزایش یافته است.

سود عملیاتی این شرکت هم رشدی ۱۸۱ درصدی داشته و از ۱۲۷ ریال به ۳۵۷ ریال افزایش یافته است.

عملکرد بیمه ملت در سال ۱۴٠۴، با وجود دو جنگ تحمیلی که آثار قابل توجهی بر اقتصاد کلان کشور و صنعت بیمه بر جای گذاشته است، به نحوی بوده که سود خالص هر سهم آن هم رشدی ۲۲٠ درصدی داشته و از ۱۳۷ ریال در سال ۱۴٠۳ به ۴۳۹ ریال در سال ۱۴٠۴ رسیده است.

صورت‌های مالی منتشر شده نشان می‌دهند که درآمد بیمه ملت از محل حق بیمه ناخالص نیز از ۱۶ هزار و ۴۹۴ میلیارد و ۳٠۶ میلیون تومان به ۱۹ هزار و ۱۷۸ میلیارد و ۸۹۷ میلیون تومان در سال ۱۴٠۴ رسیده که برابر با رشدی ۱۶ درصدی است.

همچنین درآمد این شرکت از سرمایه‌گذاری از محل منابع بیمه‌ای خود رشدی ۵۷ درصدی داشته و از ۴۳۳ میلیارد تومان در سال ۱۴٠۳ به ۶۷۹ میلیارد تومان در سال ۱۴٠۴ رسیده است.

بر این اساس، درآمدهای بیمه‌ای بیمه ملت هم با رشدی ۸۷ درصدی در سال گذشته به ۱۶ هزار و ۵۸۲ میلیارد ۳۲۱ میلیون تومان رسیده است. این رقم در سال ۱۴٠۳ برابر با ۸ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان بود.

گفتنی است از اردیبهشت ۱۴۰۴، هیأت‌مدیره جدید بیمه ملت فعالیت خود را آغاز کرده و محمدرضا فرهادی‌پور نیز به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شده است.

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