انبار ۳۵ هزار تنی شکر کشت و صنعت امیرکبیر به بهرهبرداری رسید
با حضور مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، انبار شکر در کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر با ظرفیت ۳۵ هزار تُن، روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، فرایند ساخت این انبار با زیربنای ۵ هزار و ۳۵۴ مترمربع از آبانماه سال گذشته آغاز شد و اکنون پس از تکمیل، آماده پشتیبانی از فرایند تولید شکر در صنعت نیشکر است.
دکتر عبدعلی ناصری در آیین بهرهبرداری، با تأکید بر نقش کلیدی این انبار افزود: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بیش از ۴۰ درصد از شکر موردنیاز کشور را تأمین میکند و این انبار، نقش مؤثری در کاهش ضایعات شکر و همچنین ایجاد فضایی استاندارد برای نگهداری بهداشتی و ایمن محصول دارد.
در سال بهرهبرداری جاری، شرکت توسعه نیشکر رکورد تاریخی در تولید شکر سفید را ثبت کرده است؛ تولید این شرکت اکنون به بیش از ۸۴۵ هزار تن رسیده که ضرورت ساخت این انبارهای استاندارد را دوچندان میکند.
انبار ۳۵ هزارتنی کشت و صنعت امیرکبیر، با ترکیبی از بتن و فلز ساخته شده، ارتفاع دیوارهای آن بیش از ۶ متر و ۵۰ سانتیمتر و ارتفاع تاج سوله ۲۴ متر است. همچنین بارانداز داخلی تعبیهشده در این انبار، مانع از ایجاد ضایعات هنگام انتقال شکر میشود.
مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکت توسعه نیشکر پس از افتتاح این پروژه از مزارع نیشکر و بخشهای مختلف این واحد نیشکری بازدید و از تلاش کارگران قدردانی کردند.