نیشکر، همپای خیل عاشقان حسینی در مسیر کربلا
به گزارش ایلنا به نقل از دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
اربعین، میعادگاه دلهایی است که در تپش عشق حسین(ع) میتپد؛ وعدهگاهی که مرزها را در مینوردد و قلبها را به هم گره میزند. امروز، جادههای منتهی به کربلا، شاهد گامهای میلیونها عاشقی است که با ایمان و شوق، به سوی حرم حسینی روانهاند؛ اجتماع عظیمی که وحدت امت اسلامی را در زیباترین شکل به تصویر میکشد.
در طی این مسیر، خانواده بزرگ نیشکر نیز همپای خیل مشتاقان، با همه توان به میدان آمده و با برپایی چهار موکب خدمترسانی، افتخار میزبانی زائران حسینی را بر دوش گرفته است؛ تا نشان دهد عشق به حسین(ع)، تنها یک احساس نیست، بلکه مسئولیتی است که به خدمت و عمل میانجامد.
ضمن عرض تسلیت اربعین حسینی به هموطنان عزیز، بهویژه همکاران ارجمندم در صنعت توسعه نیشکر، از درگاه ایزد منان مسئلت دارم که همواره ما را در شمار دلدادگان و رهروان راستین آن حضرت قرار دهد.