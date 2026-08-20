تجمع کارگران تایرسازی آرژانتین در اعتراض به بیکاری شش ماهه

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، صدها نفر از کارگران شرکت لاستیک‌سازی و تایرسازی «فیت» آرژانتین در اعتراض به شش ماه تعطیلی این کارخانه، برای چندمین بار در صبح روز چهارشنبه این هفته تجمع برگزار کردند.

کارمندان، کارگران و اعضای اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های اجتماعی در بیرون محوطه کارخانه FATE در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، گرد هم آمدند تا از کارگرانی که شش ماه است درگیر مشکل اخراج خود و تعطیلی کارخانه هستند، دفاع کنند.

این کارخانه به دلیل بحران اقتصادی و تعطیلی چند بخش مختلف از خطوط تولید خود، دست به تعدیل بخش گسترده‌ای از نیروهای خود زده است. منتقدان علت این بحران را سیاست‌های اقتصادی دولت خاویر میلی ارزیابی می‌کنند.

FATE یک شرکت خصوصی آرژانتینی است که بر روی توسعه و تولید لاستیک برای اتومبیل، کامیون‌های سبک، کامیون‌های سنگین و خودروهای بخش کشاورزی تمرکز دارد؛ این شرکت صنعتی در سال‌های اخیر به مشکل بر خورده است.

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