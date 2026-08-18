«محمدرضا فرزعلیان» فعال کارگری و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار محور غرب تهران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، جزئیات، شرایط و نحوۀ بهره‌مندی فعالان حوزۀ رسانه و مطبوعات، از خدمات بیمۀ تأمین اجتماعی را تشریح کرد و ابعاد مختلف این پوشش حمایتی را برشمرد.

وی با اشاره به گروه‌های مشمول این قانون اظهار داشت: آن دسته از فعالان حوزۀ رسانه و مطبوعات که رابطۀ استخدامی و مزدبگیری با هیچ کارگاهی ندارند، تأییدیۀ معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کرده‌اند و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار ندارند، مشمول این نوع بیمه می‌شوند. در این چارچوب، منظور از «رسانه»، تمامی خبرگزاری‌ها، بنگاه‌های خبری و تمامی رسانه‌های مکتوب، برخط (آنلاین)، الکترونیک و دیجیتال دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ در حالی که سایر کارکنان دارای رابطۀ استخدامی، مشمول بیمۀ اجباری هستند و کارفرمایان آنان موظف‌اند حق‌بیمۀ آن‌ها را طبق مقررات به حساب تأمین اجتماعی واریز کنند.

فرزعلیان دربارۀ فرآیند ثبت‌نام و شرایط سنی متقاضیان توضیح داد: معاونت مطبوعاتی یا نمایندگی‌های استانی آن باید متقاضیان را به شعب تأمین اجتماعی معرفی کنند. سن متقاضی (زن یا مرد) در تاریخ ثبت معرفی‌نامه در دبیرخانۀ شعبه باید حداکثر ۵۰ سال تمام باشد. در صورت داشتن سن بیشتر از ۵۰ سال، متقاضی باید معادل مازاد سنی نسبت به ۵۰ سال، سابقۀ پرداخت حق‌بیمۀ قبلی در تأمین اجتماعی داشته باشد؛ به‌طور مثال، فردی ۵۳ ساله حداقل به سه سال سابقۀ قبلی نیاز دارد.

این فعال کارگری اعتبار معرفی‌نامه را حداکثر سه ماه از تاریخ صدور اعلام کرد و افزود: متقاضیان واجد شرایط باید پس از ثبت معرفی‌نامه و قبل از شروع بیمه‌پردازی، با معرفی سازمان و با هزینۀ شخصی، در مراکز مورد تأیید تأمین اجتماعی معاینه شوند تا توانایی جسمی و روحی آنان سنجش شود و سپس حق‌بیمۀ متعلقه را در مهلت مقرر بپردازند. چنانچه متقاضی در معاینات قبل از شروع بیمه‌پردازی ازکارافتادۀ کلی شناخته شود، امکان معرفی او به کمیسیون پزشکی برای دریافت مستمری ازکارافتادگی در خصوص آن بیماری اولیه وجود نخواهد داشت.

وی دربارۀ نرخ حق‌بیمه و مبنای محاسباتی آن خاطرنشان کرد: نرخ حق‌بیمۀ این گروه ۲۷ درصد دستمزد مبنا است. برای متقاضیانی که کمتر از پنج سال سابقه دارند، دستمزد مبنا به انتخاب خود فرد بین حداقل و حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان ثبت معرفی‌نامه تعیین می‌شود. اما متقاضیان با بیش از پنج سال سابقه می‌توانند دستمزد مبنا را بین حداقل دستمزد سال تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی‌نامه انتخاب کنند. این دستمزد مبنا هرساله متناسب با افزایش سالانۀ دستمزدها افزایش می‌یابد و در صورت قطع بیمه‌پردازی، مطابق درخواست جدید و شرایط روز تعیین خواهد شد.

فرزعلیان در تشریح خدمات و مزایای این پوشش بیمه‌ای گفت: این بیمه‌شدگان و تمامی افراد تحت تکفل‌شان دفترچۀ بیمۀ درمانی دریافت می‌کنند و از پرداخت فرانشیز در مراکز ملکی سازمان مانند بیمه‌شدگان اجباری معاف هستند. با توجه به اینکه این افراد رابطۀ مزدبگیری با مرجع معرفی‌کننده ندارند، مشمول بیمۀ بیکاری نمی‌شوند و سه درصد کسر حق‌بیمۀ آن را نیز پرداخت نمی‌کنند. همچنین آنان از تمام حمایت‌های مادۀ ۳ قانون تأمین اجتماعی شامل هزینۀ پروتز و ارتز، کمک‌هزینۀ ازدواج و کفن‌ودفن، مستمری ازکارافتادگی، بازنشستگی و بازماندگان بهره‌مند می‌شوند، اما غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری به آنان تعلق نمی‌گیرد.

وی در پایان دربارۀ امکان تغییر نوع بیمه یادآور شد: متقاضیانی که در حال حاضر مشمول بیمۀ صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا اختیاری هستند، در صورت‌ عدم قطع بیمه‌پردازی می‌توانند پس از پایان دورۀ پیش‌پرداخت، بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه، با ارائۀ معرفی‌نامه از مرجع مربوطه و انجام معاینات پزشکی (در صورت لزوم) در زمرۀ مشمولان این نوع بیمه قرار گیرند.

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