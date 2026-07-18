معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار:
ورزش کارگری، پیشران بهرهوری در تولید
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با استاندار گیلان، با تأکید بر نقش راهبردی ورزش در محیطهای کارگری، خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای مدیریتی استان برای توسعه زیرساختهای ورزشی و ترویج آن در بنگاههای اقتصادی شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، «محمد هادی عسکری» در دیدار با «هادی حقشناس»، استاندار گیلان، ضمن قدردانی از حمایتهای مدیریت ارشد استان از حوزه ورزش کارگری، کارگران را محور اصلی توسعه و بازوان پیشرفت کشور خواند و اظهارکرد: توجه ویژه به این قشر زحمتکش، ضرورتی اجتنابناپذیر برای تقویت اقتصاد ملی است.
وی با تبیین کارکردهای ورزش کارگری افزود: ورزش به واسطه ایجاد زبان مشترک، نقشی بیبدیل در همافزایی، ائتلافسازی و تلطیف روابط میان کارگران و کارفرمایان ایفا میکند. این حوزه نه تنها بستر آموزشهای غیرمستقیم است، بلکه ابزاری قدرتمند برای مبارزه با آسیبهای اجتماعی و ارتقای مستقیم بهرهوری در تولید محسوب میشود.
عسکری با اشاره به لزوم گفتمانسازی در ورزش کارگری، تصریح کرد: بهرهگیری از اختیارات استانی برای تشکیل شورای برنامهریزی با محوریت ورزش کارگری و پیشبینی ردیف اعتباری در بودجههای استانی برای نوسازی و تجهیز مجموعههای ورزشی، گامهای بنیادین برای پایداری این حوزه است.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: لازم است صنایع بزرگ استان ضمن ایفای مسئولیت اجتماعی در حمایت از ورزش کارگری، با ارائه مشوقهای استانی ترغیب شوند. همچنین استفاده از ظرفیت شهرداریها و دهیاریها برای احداث فضاهای ورزشی محلهمحور، میتواند دسترسی خانوادههای کارگری به امکانات ورزشی را تسهیل کند.
عسکری در پایان، واگذاری اماکن ورزشی محله محور در ساعات غیرفعال به جامعه کار و تولید، میزبانی رویدادهای ملی ورزشی و تجلیل از کارفرمایان و واحدهای تولیدی حامی ورزش را راهکارهایی موثر برای تقویت نشاط اجتماعی و رونق گردشگری ورزشی در استان گیلان برشمرد.