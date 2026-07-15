به گزارش خبرنگار ایلنا و به نقل از وال استریت ژورنال، بحران بدهی‌های دانشجویی در آمریکا به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی برای نسل جدید نیروی کار تبدیل شده است؛ بحرانی که بسیاری از دانش‌آموختگان را با ورود به بازار کار، درگیر تعهدات مالی بلندمدت می‌کند و بر قدرت انتخاب شغلی، امنیت اقتصادی و توان چانه‌زنی آن‌ها در برابر کارفرمایان اثر می‌گذارد.

میلیون‌ها فارغ‌التحصیل آمریکایی پس از پایان تحصیل، بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف بازپرداخت وام‌های دانشجویی می‌کنند. این فشار مالی مداوم می‌تواند توان افراد برای پس‌انداز، خرید مسکن، تغییر شغل یا پذیرش فرصت‌های شغلی جدید را کاهش دهد. برای بسیاری از کارکنان جوان، بدهی دانشجویی تنها یک مسئله مالی شخصی نیست، بلکه عاملی است که بر تصمیم‌های حرفه‌ای و شرایط حضور آن‌ها در بازار کار تأثیر می‌گذارد.

برنامه‌های حمایتی دولت؛ تلاش برای کاهش فشار بدهی

دولت آمریکا در سال‌های اخیر برنامه‌هایی را برای کاهش فشار بدهی دانشجویی برخی گروه‌های شاغل اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها، «بخشودگی وام خدمات عمومی» (PSLF) است که کارکنان تمام‌وقت دولت‌های فدرال، ایالتی، محلی و قبیله‌ای و همچنین کارکنان سازمان‌های غیرانتفاعی واجد شرایط را شامل می‌شود. بر اساس این برنامه، در صورت انجام ۱۲۰ پرداخت ماهانه واجد شرایط در چارچوب طرح‌های بازپرداخت مبتنی بر درآمد، مانده بدهی وام‌گیرنده می‌تواند بدون مالیات بخشوده شود.

در کنار آن، طرح‌های بازپرداخت مبتنی بر درآمد (IDR) نیز با هدف کاهش فشار ماهانه بر وام‌گیرندگان طراحی شده‌اند. در این برنامه‌ها، میزان پرداختی بر اساس درآمد فرد و تعداد اعضای خانواده تعیین می‌شود و در صورت باقی ماندن بدهی، امکان بخشودگی آن پس از ۲۰ تا ۲۵ سال وجود دارد. همچنین برخی معلمان واجد شرایط که پنج سال به‌صورت تمام‌وقت در مدارس کم‌درآمد کار کنند، می‌توانند تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ دلار از بدهی وام دانشجویی خود را بخشوده دریافت کنند.

اختلاف نظر بر سر آینده وام‌های دانشجویی

با وجود این برنامه‌ها، سیاست‌های مربوط به بدهی دانشجویی همچنان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در آمریکا است. منتقدان معتقدند بخشودگی وام‌ها هزینه قابل توجهی برای دولت و مالیات‌دهندگان ایجاد می‌کند و ممکن است بار مالی آن به جامعه منتقل شود. آن‌ها استدلال می‌کنند که دولت نباید هزینه تصمیم‌های مالی افراد یا دانشگاه‌ها را به شکل گسترده بر عهده بگیرد.

در مقابل، حامیان این سیاست‌ها معتقدند بدهی دانشجویی به مانعی جدی برای ورود و ماندگاری نیروی جوان در برخی مشاغل مهم تبدیل شده است. از نگاه آن‌ها، کاهش فشار بدهی می‌تواند به حفظ نیروی متخصص در بخش‌هایی مانند آموزش، خدمات عمومی و سازمان‌های غیرانتفاعی کمک کند و فرصت انتخاب شغلی بیشتری در اختیار کارکنان جوان قرار دهد.

بدهی دانشجویی و مسئله قدرت کارگران جوان

برخی تحلیلگران اقتصادی و فعالان حقوق کار معتقدند ریشه این بحران را باید در تغییر ساختار تأمین مالی آموزش عالی آمریکا جست‌وجو کرد. از دهه ۱۹۸۰ میلادی، کاهش سهم بودجه عمومی دانشگاه‌ها و افزایش وابستگی آموزش عالی به منابع خصوصی، به رشد هزینه‌های تحصیل و افزایش اتکای دانشجویان به وام‌های بانکی منجر شده است.

از منظر بازار کار، بدهی بلندمدت می‌تواند موقعیت کارکنان جوان را در برابر کارفرمایان تغییر دهد. فردی که هر ماه با پرداخت اقساط وام دانشجویی مواجه است، ممکن است برای تغییر شغل، مطالبه دستمزد بالاتر یا ترک یک محیط کاری نامناسب، محدودیت بیشتری احساس کند. همچنین نگرانی درباره پیامدهای مالی عدم پرداخت بدهی، از جمله آسیب به اعتبار مالی، می‌تواند تصمیم‌های شغلی افراد را تحت تأثیر قرار دهد.

به همین دلیل، بحران بدهی دانشجویی در آمریکا دیگر تنها موضوعی مرتبط با آموزش یا امور مالی شخصی نیست؛ این مسئله به بخشی از بحث گسترده‌تر درباره آینده نیروی کار، امنیت اقتصادی نسل جوان و میزان قدرت انتخاب کارکنان در بازار کار تبدیل شده است.

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