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شهادت یکی از کارکنان متخصص همراه اول در حمله آمریکا به بندر لنگه/ دو کارگر مخابرات مصدوم شدند

شهادت یکی از کارکنان متخصص همراه اول در حمله آمریکا به بندر لنگه/ دو کارگر مخابرات مصدوم شدند
کد خبر : 1812998
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در جریان حمله متجاوزانه ارتش آمریکا به جزیره فارور در شهرستان بندر لنگه، یکی از کارکنان متخصص اداره نگهداری همراه اول استان هرمزگان در حین انجام مأموریت به شهادت رسید و دو تن از همکاران وی به شدت مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، منابع کارگری در استان هرمزگان با تأیید این خبر اعلام کردند: عصر روز یکشنبه، در پی حملات نیروهای آمریکایی به جزیره فارور، تیم فنی و نگهداری اپراتور همراه اول که جهت پایدارسازی و ترمیم شبکه‌های ارتباطی آسیب‌دیده به این جزیره اعزام شده بود، هدف قرار گرفت. 

در این حادثه، یکی از کارکنان این اداره به نام «نوح مهدوی» به شهادت رسید و دو همکار فنی دیگر وی دچار مصدومیت و جراحت شدند که جهت درمان به مراکز درمانی منتقل گردیده‌اند. 

بر اساس گزارش‌های دریافتی، شهید مهدوی و همکارانش بلافاصله پس از آسیب دیدن زیرساخت‌های ارتباطی منطقه در حملات اولیه، با هدف برقراری مجدد ارتباطات مخابراتی شهروندان و پایداری شبکه به این جزیره اعزام شده بودند که در حین انجام وظیفه، هدف حمله ثانویه متجاوزان قرار گرفتند. 

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که همزمان با این حمله هوایی به جزیره فارور، یک تن از شهروندان غیرنظامی و بومی این جزیره نیز به شهادت رسیده است.

 

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