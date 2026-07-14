بازهم مرگ بر اثر سقوط در چاله آسانسور/ کارگر جوان سبزواری قربانی شد

به گزارش ایلنا، این حادثه در یک ساختمان در حال احداث واقع در بلوار شهید مطهری شهرستان سبزوار رخ داد. کارگر جوان به دلیل نامشخصی از ارتفاع به داخل چاله آسانسور سقوط کرد و به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

در پی وقوع این حادثه و تماس با سامانه ۱۲۵، آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۲ و ۴ سازمان آتش‌نشانی سبزوار به سرعت در محل حادثه حاضر شدند. نجاتگران پس از تثبیت موقعیت، پیکر بی‌جان این کارگر جوان را از عمق چاله آسانسور خارج کرده و جهت طی مراحل قانونی و احراز هویت تحویل عوامل انتظامی و پزشک قانونی دادند.

فعالان کارگری استان خراسان رضوی بار دیگر با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر لزوم رعایت الزامات ایمنی در پروژه‌های ساختمانی تأکید کردند. به گفته آنان، عدم نصب حفاظ‌های موقت و ایمن در دهانه چاه‌های آسانسور کارگاه‌های ساختمانی، یکی از شایع‌ترین علل بروز حوادث کار مرگبار برای کارگران ساختمانی به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، تحقیقات کارشناسان اداره کار و مراجع ذی‌صلاح جهت بررسی دقیق علت حادثه و ارزیابی میزان رعایت استانداردهای ایمنی (HSE) در این کارگاه ساختمانی آغاز شده است.

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