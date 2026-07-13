به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۲۲ تیرماه، کارمندان دانشگاه‌های وزارت علوم سراسر کشور در اعتراض به وضعیت شغلی خود و پایین بودن دستمزد و بی‌عدالتی در پرداختی‌ها، به تهران آمدند و مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور تجمع کردند.

در بخش‌هایی از بیانیه اعتراضی تجمع‌کنندگان آمده: جمع حاضر جدای از مشکلات عمیق معیشتی، اقتصادی، ناچیز بودن دستمزد، تورم سه رقمی، ضعف مدیریتی وزارت و دانشگاه‌ها و بی‌توجهی مسئولین امر به قشر کثیری در دانشگاهها، به تبعیض، بی‌عدالتی و تعارض منافع تصمیم گیرندگان و مدیران دانشگاهی از سال‌های دور و خصوصا در این برهه دشوار و حساس کشور اعتراض دارند.

در ادامه این بیانیه آمده: از مسئولین محترم انتظار داریم ضمن توجه بیشتر و پاسخگویی مسئولانه تر در تصمیمات و نقطه نظرات اساسی خود تجدید نظر نمایند و با رعایت انصاف و عدالت در پرداخت دستمزد و افزایشهای متناسب، زمینه‌ی عدالت درون سازمانی، سپس عدالت برون سازمانی و در نهایت عدالت اجتماعی را فراهم سازند.

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