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در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

تنگدستی مضاعف با «گرانی نان»/ در مناطق کارگرنشین، نانوایی دولتی نیست!

تنگدستی مضاعف با «گرانی نان»/ در مناطق کارگرنشین، نانوایی دولتی نیست!
کد خبر : 1812563
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یک فعال کارگری گفت: دولت با افزایش قیمت نان، دسترسی مردم را به نان کاهش داد؛ گندم‌کاران را به سمت باراد آزاد راهنمایی کرد؛ به افزایش تعداد نانوایی‌های آزادپز کمک کرد و در مجموع باید گفت، مافیای آزد و نان، از این گران شدن بیشترین سود را می‌برد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از روزهای ابتدای تیرماه، نان در تهران گران شده است؛ براساس داده‌های رسمی و میدانی، در این موج سنگین تورمی، قیمت انواع نان در تهران، حدود ۱۰۰ درصد و در مواردی و به طور مشخص در در نانوایی‌های آزادپز، بیش از این رقم افزایش یافته است. 

«مازیار گیلانی نژاد» فعال کارگری در ارتباط با این گرانی و تاثیر آن بر زندگی طبقه کارگر به ایلنا می‌گوید: طی ۶ ماهه اخیر این سومین بار است که دولت دستور گران شدن نان را در شهری مانند تهران که ۹۵ درصد آن را مزدبگیران تشکیل می‌دهند، داده است. این دستور از آن رو مهم است که توسط خود دولت صادر شده نه تورم و نه بازار آزاد و نه هیچ عامل دیگری، نقشی در این گرانی نداشته است. 

به گفته وی، نان تنها غذایی است که مردم محروم می‌تواند آن را تهیه کنند و لاجرم گران شدن آن پیام خاصی را به جامعه القا می‌کند. 

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: رییس بنیاد ملی گندم‌کاران می‌گوید: «تولید گندم بهتر از پارسال است ولی گندم‌کاران به دلیل پرداخت نشدن به موقع پول به آنان، گندم را به بازار آزاد می‌فروشند» در همین راستا تعداد نانوایی‌های دولتی در مناطق مختلف حتی مناطق کارگرنشین شهرها کاهش یافته و نانوایی‌های آزادپز هر روز بیشتر می‌شوند. 

گیلانی‌نژاد با بیان اینکه «مافیای نان به خوبی دست روی کالایی گذاشته است که می‌تواند صدها میلیارد تومان سود ببرد آن هم به قیمت گرسنه‌تر کردن مردم محروم» اضافه می‌کند: در محله کارگرنشینی مانند فلکه پنجم فردیس کرج، به ازای هر نانوایی دولتی ۴ نانوایی آزادپز وجود دارد. این یعنی سوق دادن مردم به سمت گران خریدن نان. نانی که اصلی‌ترین ماده غذایی زحمتکشان و طبقه متوسط است. در همین حال نظارتی بر نانوایی‌های دولتی و آزادپز به لحاظ مقدار پخت وزن و کیفیت آن وجود ندارد. نانوایی‌های دولتی بخشی از آرد خود را به نانوایی‌های آزادپز می‌فروشند و آرد سهمیه‌ای را به اهرمی برای درآمدزایی تبدیل کرده‌اند تا هزینه‌های خود را پوشش دهند. 

این فعال کارگری در تشریح عواقب گرانی نان افزود: دولت با افزایش قیمت نان، دسترسی مردم را به نان کاهش داد؛ گندم‌کاران را به سمت باراد آزاد راهنمایی کرد؛ به افزایش تعداد نانوایی‌های آزادپز کمک کرد و در مجموع باید گفت، مافیای آزد و نان، از این گران شدن بیشترین سود را می‌برد. 

گیلانی‌نژاد با طرح این پرسش که «آیا دستور گران کردن نان فقط در حیطه نان باقی می‌ماند یا اثرات روانی و معیشتی‌اش زحمتکشان را بیشتر در غرقابه تنگدستی فرو خواهد برد» گفت: گرانی نان، نشان از بی‌مسئولیتی در قبال سفره‌های مردمی است که بیکارند؛ مردمی که ۴ برابر زیر خط فقر حقوق می‌گیرند و به شرایط موجود اعتراض دارند؛ سوال این است که آیا مسئولان و کاربدستان نمی‌دانند با گرانی نان و از دور از دسترس شدن نیازهای ساده‌ی زندگی، اعتراضات معیشتی تشدید خواهد شد؟

 

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