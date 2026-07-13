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در پی فوت دو مصدوم دیگر در بیمارستان؛

مرگ در سایه نبود نظارت/ شمار کارگران فوتی حادثه پل روگذر شهدای قره‌داغ تبریز به ۳ نفر رسید

مرگ در سایه نبود نظارت/ شمار کارگران فوتی حادثه پل روگذر شهدای قره‌داغ تبریز به ۳ نفر رسید
کد خبر : 1812525
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فاجعه‌ی اندوهناک پروژه پل روگذر شهدای قره‌داغ تبریز با فوت دو تن دیگر از مصدومان حادثه سقوط دکل پمپ بتن، ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. اکنون با گذشت چند روز از این حادثه مرگبار، شمار قربانیان این بی‌احتیاطی در محیط کار به ۳ نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه تلخ سقوط دکل پمپ بتن‌ریزی در پروژه پل روگذر شهدای قره‌داغ تبریز که حوالی ساعت ۱۲.۳۰ظهر یکشنبه (۱۴ تیرماه) رخ داد، سه تن از کارگران زحمتکش این پروژه را به کام مرگ کشاند. 

طبق اطلاعات واصله، حادثه زمانی رخ داد که کارگران در حال انجام عملیات بتن‌ریزی در آخرین پارتِ دیوار بتنی مسیر راستگرد تهران به اهر بودند. در این حین، دکل پمپ بتن‌ریزی به ناگاه دچار شکستگی شده و با سقوط از ارتفاع، بر سر کارگرانی که در پایین مشغول کار بودند، آوار شد. در لحظات ابتدایی حادثه، یک کارگر پیمانکاری جان خود را از دست داد و دو تن دیگر با جراحات شدید راهی بیمارستان امام رضا (ع) تبریز شدند. متأسفانه تلاش‌های کادر درمان برای نجات این دو کارگر بی‌نتیجه ماند و آن‌ها نیز طی روزهای گذشته جان باختند. 

در این حادثه دلخراش، شهریار جعفری، علیرضا بابازاده و اسلام بابازاده جان خود را از دست دادند. 

این فاجعه، بار دیگر زنگ خطر را برای رعایت پروتکل‌های ایمنی (HSE) در پروژه‌های عمرانی کلان به صدا درآورده است. افکار عمومی و جامعه کارگری تبریز اکنون با پرسش‌های جدی روبه‌رو هستند: 

آیا بازرسی‌های فنیِ دوره‌ای از دستگاه‌های سنگینِ پمپ بتن در این پروژه صورت گرفته بود؟ 

چگونه یک نقص فنی در دکل پمپ می‌تواند منجر به چنین فاجعه انسانی بزرگی شود؟ 

آیا نظارت‌های لازم بر پیمانکاران این پروژه صورت می‌گیرد یا اولویتِ سرعت در تکمیل پروژه، بر امنیت جانی کارگران سایه افکنده است؟ 

انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی استان آذربایجان شرقی با ورود قاطع به این پرونده، ضمن بررسی دقیق علت سقوط دکل، عوامل مقصر در این حادثه را شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی کنند تا از تکرار چنین حوادث مرگباری در کارگاه‌های عمرانی جلوگیری شود.

 

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