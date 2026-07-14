به گزارش خبرنگار ایلنا، کارمندان دانشگاه‌‌ها در اعتراض به وضعیت شغلی خود بیانیه‌ای اعتراضی منتشر کردند.

در متن این بیانیه آمده: پیش از بیان هر سخن، کارمندان دانشگاه‌های کشور اعلام می‌دارند ضمن درخواست موکد از مسئولین محترم جهت اقدامات عاجل در تامین معیشت و رفاه حداقلی شاغلین و بازنشستگان تمامی سازمانها و وزارتخانه های سراسر کشور، از افزایش حقوق و دستمزد همه اقشار زحمتکش جامعه دفاع کنند.

در ادامه این بیانیه آمده: در نگاه جزئی‌تر کارمندان دانشگاه‌ها از سال‌ها پیش دچار بی‌عدالتی سازمانی و فاصله طبقاتی چند برابری با همکاران علمی خود شده‌اند. از افزایش درصد فوق العاده ویژه در سالهای گذشته برای همه کارمندان دولت، بجز کارمندان دانشگاه‌ها، گرفته تا بی‌نصیب ماندن از همه امتیازاتی که در دانشگاه‌ها برای سایرین، به جز کارمندان، مصوب شده و در نهایت اصلاح ناموفق و بدون عایدی آیین نامه استخدامی که آن هم حدود ۹ ماه است جز ضربه و صدمه به انگیزه شغلی و ایجاد نارضایتی عمیق در کارمندان نتیجه دیگری به همراه نداشته است.

در ادامه این بیانیه، به موارد مورد اعتراض اشاره شده است: عدم اجرای آیین نامه استخدامی کارمندان که از اول مهرماه ۱۴۰۴ با دستور کتبی وزیر علوم لازم الاجرا شده بود و مطابق با ماده ۹۳ همین آیین نامه از تاریخ اجرای آن، تمامی مصوبات قبلی ملغی تلقی گردیده، این سوال را به دنبال دارد که در صورت ابلاغ عالی ترین مقام وزارتی، ممانعت سازمانهای اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به چه دلیل است و در صورتی که ممانعت این دو سازمان محلی از اعراب دارد، چرا وزارت علوم و وزیر محترم به عنوان یک متخصص حقوقی دچار چنین اشتباهی شده است؟! چنین بحرانی پس از مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی توسط شورای حقوق و دستمزد، بطور مضاعف تکرار شد.

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