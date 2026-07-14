گلایه بازنشستگان از حذف دفترچه بیمه/ یا سیستم قطع است یا اختلال دارد!

امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان صندوق لشکری، به خبرنگار ایلنا گفت: از زمان توقف چاپ دفترچه بیمه کاغذی و آنلاین شدن بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، در اکثر شهرهای کشور یا سیستم قطع است و یا با اختلال مواجه می‌شود.

وی افزود: زمانی که این مشکلات گزارش می‌شود، اعلام می‌کنند که بیمه‌شدگان فاکتور ممهور دریافت کرده و به دفتر ساخد تحویل دهند، اما این سؤال مطرح است که چرا در حالی که هنوز زیرساخت‌ها با مشکل مواجه است، چاپ دفترچه بیمه کاغذی متوقف شده است.

رهبر ادامه داد: فردی که بیمار است و شرایط اورژانسی دارد و نمی‌تواند تا رفع مشکل سامانه بیمه صبر کند، چه باید بکند؟ ضمن اینکه مراکز درمانی نیز منتظر رفع اختلال سامانه نمی‌مانند.

وی اظهار کرد: همچنین این پرسش وجود دارد که چرا در اکثر موارد، به‌ویژه در شهرستان‌ها، قطعی سامانه مربوط به بیمه نیروهای مسلح است.

این فعال بازنشستگان افزود: با افزایش تعرفه‌های پزشکی و درمانی، ممکن است بسیاری از افراد توان پرداخت آزاد هزینه‌های درمان را نداشته باشند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، دفاتر ساخد در بسیاری از شهرهای کشور وجود ندارد و افراد برای دریافت هزینه‌های خود امکان مراجعه به این دفاتر را ندارند.

رهبر ادامه داد: بسیاری از بیمه‌شدگان نیز فرصت مراجعه به دفاتر ساخد در شهرهای دیگر را ندارند و دفاتر ساتا نیز به دلیل کمبود شعب با ازدحام مراجعه‌کنندگان مواجه هستند.

وی افزود: همچنین بیمه‌شدگان بازنشسته از قوانین جدید، از جمله حداقل مبلغ مورد نیاز برای ارائه فاکتور یا طرف قرارداد بودن پزشک در برخی شهرها، اطلاع کافی ندارند.

رهبر در پایان عنوان کرد: از مسئولان سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح (ساخد) درخواست داریم تا زمانی که زیرساخت‌ها به‌طور کامل فراهم نشده است، چاپ دفترچه بیمه کاغذی را متوقف نکنند.

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