در تماس با ایلنا مطرح شد؛
انتقاد کارشناسان ستادی بهزیستی از حقوق پایین/ با مدرک دکترا ۲۵ میلیون میگیریم!
کارکنان سازمان بهزیستی کشور از پایین بودن حقوق و مزایای مزدی خود انتقاد دارند.
کارکنان ستادی بهزیستی در تماس با ایلنا، از حقوقهای پایین و شرایط دشوار معیشتی خود انتقاد کردند.
یکی از کارشناسان ستادی این سازمان در این رابطه گفت: من با ۲۵ سال سابقه کار، مدرک دکترای تخصصی و رتبه عالی، حکمم حدود ۲۵ میلیون تومان است که با کسورات صندوق بازنشستگی و بیمه درمانی، آنچه آخر ماه به حسابم واریز میشود حدود ۲۲ میلیون تومان است.
این کارشناس متخصص افزود: من از روز اول استخدام در بهزیستی، کارشناس ستادی بودم و امروز بعد از ۲۵ سال سابقه کار، همچنان کارشناس ستادی هستم بدون هیچ ارتقایی!
او تاکید کرد: حقوق و مزایای نیروهای ستادی بهزیستی بسیار ناکافی است؛ یک کارشناس ستادی به اندازه یک کارگر خدماتی یا راننده در این مجموعه و گاهی حتی کمتر حقوق میگیرد؛ آیا با حقوقی که نصف خط فقر هم نیست، انگیزهای برای کار کارشناسی باقی میماند؟
نیروهای ستادی بهزیستی استانهای مختلف، پیش از این نیز بارها نسبت به ناکافی بودن حقوق و مزایای مزدی خود اعتراض کردهاند اما گویا بهبودی در شرایط حاصل نشده است.
به گفته این نیروها، در گذر زمان، وضعیت معیشتی نیروهای ستادی بهزیستی وخیمتر شده؛ آنها تاکید میکنند با حقوقی که پایان ماه واریز میشود، گذران زندگی ممکن نیست.