«علی ترکاشوند» با بیان اینکه رشد مستمری‌ها هیچ سنخیتی با نرخ واقعی تورم و جهش هزینه‌های زندگی ندارد، در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: با وجود افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، خدمات درمانی، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های معیشتی، دریافتی بازنشستگان به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای روزمره نیست و این قشر با مشکلات معیشتی جدی دست‌به‌گریبان است.

ضرورت بازنگری در شیوه تعیین مستمری‌ها

این فعال صنفی بازنشستگان تأکید کرد: تداوم وضعیت فعلی، قدرت خرید مستمری‌بگیران را به شدت کاهش داده است. برای بهبود این وضعیت، حفظ قدرت خرید و افزایش واقعی رفاه، نیازمند بازنگری اساسی در شیوه تعیین حقوق و اجرای بی‌قید و شرط قوانین مرتبط با «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» هستیم.

به گفته ترکاشوند، شکاف میان درآمد بازنشستگان و هزینه‌های واقعی زندگی طی سال‌های اخیر به بالاترین سطح خود رسیده و بسیاری از خانواده‌های بازنشسته را در تنگنای اقتصادی قرار داده است.

مطالبه از مسئولان برای اتخاذ تدابیر عادلانه

رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان شهرری، در پایان با تاکید بر بحران معیشتی مزدبگیران کشور خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مسئولان با اتخاذ تدابیر فوری و عادلانه، زمینه بهبود وضعیت معیشتی و افزایش واقعی حقوق کارگران و بازنشستگان را فراهم کنند تا دریافتی آنان به تناسب شرایط اقتصادی و نرخ تورم واقعی ترمیم شود.

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