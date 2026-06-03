در صدوچهاردهمین اجلاس کنفرانس بینالمللی کار مطرح شد؛
درخواست نماینده ایران برای موضعگیری شفاف ILO برعلیه جنگ و تحریم
نماینده ایران در صد و چهاردهمین اجلاس کنفرانس بینالمللی کار سازمان بینالمللی کار (ILO) با تأکید بر چالشهای ناشی از تنشهای منطقهای، جنگ تحمیلی و تحریمهای یکجانبه، خواستار موضعگیری صریح این سازمان بین اللملی در قبال آثار مخرب تحریمها بر حق کار شد.
به گزارش ایلنا، غلامحسین حسینینیا، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در سازمان بینالمللی کار، در بیانیه رسمی ایران در این اجلاس که گزارش جامع کمیته کارشناسان درباره اجرای توصیهنامه شماره ۲۰۵ (اشتغال و کار شایسته برای صلح و تابآوری) در آن بررسی میشود، گفت: «دنیای کار و تولید ایران با چالشهای ساختاری و ناگهانی ناشی از تنشهای منطقهای، جنگ غیرقانونی تحمیلی و ادامه تحریمهای یکجانبه ناعادلانه مواجه است.»
نماینده ایران به حملات مستقیم به زیرساختهای غیرنظامی، آموزشی و پژوهشی اشاره کرد و بمباران مدرسه میناب را نمونهای از مواردی دانست که حق یادگیری نسل جوان را سلب کرده است.
او افزود: انتقال اجباری به آموزش آنلاین نیز به دلیل تحریمهای فناوری و نابرابری دیجیتال، شکاف آموزشی بین دهکهای درآمدی را تشدید کرده است. با این حال، ایران بر تابآوری خود تأکید کرد و از ابتکار ملی «تابآوری از طریق استواری» سخن گفت که شامل برنامههایی مانند: طرح اشتغال عمومی، حمایت از کسبوکارهای خرد، کوچک و خانگی از طریق نمایشگاههای «هزار بازار – هزار عرصه»، ارائه تسهیلات ارزانقیمت مشروط به حفظ اشتغال، طرح الکترونیکی کالابرگ، و گسترش ظرفیت بیمه بیکاری است.
حسینینیا در پایان سخنان خود از ILO خواست تا «فراتر از محکومیت جنگ و تحریمها»، کمکهای فنی لازم برای بازسازی مهارتها و مدلهای یادگیری مجازی را در اختیار ایران قرار دهد و موضع شفافی در خصوص آثار منفی تحریمها بر حق دسترسی به کار اتخاذ کند.