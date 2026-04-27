بانک مرکزی اعلام کرد:
تورم نقطهای کالاها در فروردین به ۹۵/۷ درصد رسید!
نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ماه در بخش عرضه و تقاضای کالا (بدون احتساب خدمات) ۹۵/۷ درصد محاسبه شده است. نرخ تورم نقطهای کل ۶۷ درصد و نرخ تورم سالانه به ۵۰.۶ درصد رسید.
به گزارش ایلنا، بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۶ درصد است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در فروردینماه ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۵.۳ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۷.۰ درصد افزایش داشت.
