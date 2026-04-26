سازمان جهانی کار آغاز کرد:
کار جمعی در یک کشور آفریقایی برای بازسازی زیرساختها و بهبود معیشت کارگران
در پروژه سازمان جهانی کار در کشور مالی، بحث ارتقاء تابآوری و انسجام اجتماعی از طریق بهبود معیشت و ایجاد مشاغل فراگیر مورد هدف قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان جهانی کار، این سازمان در اطلاعیهای اعلام کرد که برای ارتقاء تاب آوری اجتماعی در کشور مالی در غرب قاره آفریقا، پروژههایی برای ارتقاء اشتغال و بازسازی زیرساختها را با کمک مالی بلاعوض ژاپن اجرا کرده است.
طبق این اطلاعیه، یک پروژه برنامه سرمایهگذاری متمرکز بر اشتغال (EIIP) در سازمان جهانی کار با هدف افزایش معیشت و همزیستی مسالمتآمیز بین آوارگان داخلی (IDPs) و جوامع میزبان، در مارس ۲۰۲۶ با موفقیت در حومه شهر باماکو (پایتخت) شروع شده است.
این پروژه که یکسال زمان میبرد، توسط وزارت امور خارجه ژاپن تأمین مالی شده و شرکت فناوری تثبیت خاک ژاپن (STEIN) با استفاده از منابع محلی موجود، به صورت آزمایشی آن را شروع کرده است. بازسازی جادهها و احیای زیرساختهای حیاتی به شکلی که با محیط زیست بومی سازگار باشد، از اهداف این پروژه است.
در این پروژه، ۱۲۰ کارگر بومی از میان آوارگان جنگ داخلی این کشور (۳۵ درصد زن، ۶۵ درصد مرد) بکارگیری و استخدام شدند.
به این کارگران به صورت آزمایشی، همراه با اشتغال از طریق کارهای جادهای، اقداماتی چون آموزشهای فنی درزمینه ایجاد زیرساخت جاده توسط مرکز آموزش حرفهای سازمان جهانی کار و جلسات آموزشی در مورد حفظ ایمنی و بهداشت شغلی، نحوه ایجاد تشکل و چانهزنی حقوقی، و آموزش برابری جنسیتی در کار و آموزش اصول کار شایسته، به صورت جلسات فوقبرنامه اجرا میشود.
گفتنی است در این برنامه از شرکای اجتماعی (تشکلهای کارگری و کارفرمایی مجموعه) استفاده شده است. گفتنی است در یکی از مراسمهای افتتاح پروژه، دبیرکل سازمان جهانی کار، گیلبرت هونگبو، حضور یافته و بر گسترش طرحهای مشابه در کشورهای محروم تاکید کرده است.