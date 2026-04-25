در شرایط بحران، زنان بیشتر در معرض تعدیل هستند/ برای امنیت شغلی زنان برنامه داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، در نشست زنان در کارزار تولید و کار گفت: امروز، اگر ایران عزیز ما محور مقاومت تمام جهان است، زنان ما محور مقاومت ایران هستند. چشم امید همه مردم مظلوم و آزاده جهان به مبارزه ایران با مستکبران دوخته شده است. در دعوت‌نامه‌ای که برای حضور من در این مراسم ارسال شده بود، تعبیر بسیار دقیقی به کار رفته بود؛ نوشته شده بود: «آنچه ثبات کشور را حفظ می‌کند، پایداری در تولید و صنعت است.»

وی بیان کرد: من به عنوان نماینده شما در نهاد سیاست‌گذار کشور عرض می‌کنم که حلقه اتصال این پایداری، زنان ایران هستند؛ بانوانی که صبح‌ها با نگرانی معیشت زندگی خود را آغاز می‌کردند، نگران تعطیلی کارخانه خود یا همسرشان بودند؛ اما این شما بودید که ایستادگی کردید و نشان دادید که تاب‌آوری تنها یک واژه دانشگاهی نیست که صرفاً تدریس شود، بلکه سبک زندگی ایرانی و به‌ویژه سبک زندگی زنان ایرانی در همه بحران‌هاست.

خدادادی گفت: ما همچنان بر اعتقاد پیشین خود در فراکسیون زنان و خانواده پایبند هستیم که علاوه بر وظایف ذاتی خود، یعنی قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، به عنوان نمایندگان شما عزیزان، تمام توان خود را در جهت حمایت و رفع چالش‌ها به کار گیریم. یکی از اقداماتی که پیش‌تر به‌صورت مستمر انجام می‌دادیم، نظارت بر اجرای برنامه هفتم بود که برای نخستین بار فصلی در خصوص زن، خانواده و جمعیت در آن گنجانده شده است.

وی بیان کرد: این موضوع را به‌طور مستمر پیگیری می‌کردیم و تکالیفی نیز برای وزارت کار و رفاه اجتماعی، به‌ویژه در حوزه زنان سرپرست خانوار، خدمات مشاوره و اشتغال بانوان، به‌صورت مستمر ارزیابی و رصد می‌شد.

این نماینده مجلس گفت: این موارد مربوط به پیش از این برهه جنگی بود، اما آنچه امروز بیش از هر چیز دنبال می‌کنیم و اقدامات خود را بر آن متمرکز کرده‌ایم، اجرای کامل و مؤثر قوانین حمایتی موجود است. ما از نظر قوانین کمبودی نداریم، اما در اجرای آن‌ها کاستی‌هایی مشاهده می‌شود. باید این قوانین را به‌صورت مؤثر اجرا و در صورت لزوم اصلاح و تکمیل کنیم. برای مثال، در قانون کار تأکید بر اجرای دقیق مواد مرتبط با حمایت از اشتغال زنان، به‌ویژه در حوزه امنیت شغلی و رفع تبعیض‌ها ضروری است. همچنین در قانون تأمین اجتماعی، توسعه پوشش‌های بیمه‌ای برای زنان، به‌ویژه بانوان کارگر، زنان سرپرست خانوار و فعالان کسب‌وکارهای خانگی اهمیت دارد.

وی ادامه داد: همچنین قانون حمایت از مشاغل خانگی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی به تسهیلات، از جمله مواردی است که پیش‌تر نیز پیگیری می‌کردیم. در حوزه کارآفرینی نیز حمایت از ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان با مدیریت بانوان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

خدادادی گفت: امروز، در شرایط خاصی که در آن قرار داریم، سه اولویت راهبردی در برنامه کاری خود در مجلس، به‌عنوان نمایندگان شما، تعیین کرده‌ایم که برگرفته از دغدغه‌های شما عزیزان است. نخست، امنیت شغلی است؛ زیرا زمانی که صنایع آسیب می‌بینند یا دچار ورشکستگی می‌شوند، متأسفانه نخستین گروهی که در معرض تعدیل نیرو قرار می‌گیرند، بانوان هستند. در این زمینه، در حال بررسی راهکارهایی هستیم تا بتوانیم پیشنهادهای مناسبی ارائه دهیم و از وزارت کار و شخص وزیر محترم نیز خواهیم خواست که توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.

وی افزود: دوم، حمایت از مادران شاغل است؛ به‌ویژه در روزهای سختی که ممکن است در اثر بحران‌ها و تغییرات پیش‌آمده با مشکلات بیشتری مواجه شوند.

این نماینده مجلس ادامه داد: سوم، اصلاح نگاه به زنان کارفرما است. همان‌گونه که شما عزیزان نشان داده‌اید، زنان کارفرما و مدیر ثابت کرده‌اند که مدیریت زنان در اقتصاد، کم‌هزینه‌تر، کم‌حاشیه‌تر و پایدارتر است و قطعاً باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی بیان کرد: این‌ها برنامه‌هایی است که ما دنبال می‌کنیم. در عین حال، در این مسیر به همراهی شما عزیزان نیز نیاز داریم. مشارکت فعال بانوان فرهیخته و همچنین مطالباتی که از شما داریم، بسیار مهم است. نخست آنکه حضور خود را به‌صورت حرفه‌ای و تخصصی در عرصه‌های اقتصادی تقویت کنید، مهارت‌های خود را ارتقا دهید، دانش کارآفرینی را گسترش دهید و شبکه‌ای فعال میان خود ایجاد و تقویت کنید. ما نیز در کنار شما خواهیم بود.

وی گفت: موضوع بسیار مهم دیگر، انتقال تجربیات شما به نسل‌های آینده است. ما نیز در کنار شما، به‌صورت خواهرانه، در این مسیر حضور داریم؛ همان‌گونه که شما پای کار هستید. در پایان، به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی، دست تک‌تک شما را که برای ایران تلاش می‌کنید، می‌فشارم. شما در این جنگ نابرابر اقتصادی ثابت کردید که فعالیت شما صرفاً یک شغل نیست، بلکه جهاد فی‌سبیل‌الله است.

