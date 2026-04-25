اعلام گزارش عملکرد سالانه تأمین اجتماعی در مجلس
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، گزارش کار سالانه و برنامه سال آتی خود را در حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی که به منظور حضور در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به مازندران سفر کرده بود، از بیمارستان شفا تأمین اجتماعی بابلسر و پروژه درمانی در حال ساخت درمانگاه تأمین اجتماعی فریدونکنار بازدید کرد.
مصطفی سالاری در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن تشریح وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته، برنامههای مربوط به سالجاری را ارائه داد.
بررسی عملکرد و وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته و بهویژه در ایام جنگ تحمیلی، برنامهریزی و راهبردهای سالجاری و همچنین بررسی آخرین وضعیت موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی از دیگر موضوعات این جلسه بود.
