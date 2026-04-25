اعلام گزارش عملکرد سالانه تأمین اجتماعی در مجلس

به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی که به منظور حضور در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به مازندران سفر کرده بود، از بیمارستان شفا تأمین اجتماعی بابلسر و پروژه درمانی در حال ساخت درمانگاه تأمین اجتماعی فریدونکنار بازدید کرد.

مصطفی سالاری در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن تشریح وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته، برنامه‌های مربوط به سال‌جاری را ارائه داد.

بررسی عملکرد و وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته و به‌ویژه در ایام جنگ تحمیلی، برنامه‌ریزی و راهبردهای سال‌جاری و همچنین بررسی آخرین وضعیت موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی از دیگر موضوعات این جلسه بود.

همچنین مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در جریان سفر به استان مازندران ضمن بازدید از بیمارستان شفا تأمین اجتماعی بابلسر در ارتباط با ارائه خدمات درمانی به گفت‌گو با مدیران، کارکنان و مراجعین این مرکز پرداخت پرداخت.

وی همچنین با همراهی جمعی از مسئولان محلی، از پروژه درمانی در حال ساخت درمانگاه تأمین اجتماعی فریدونکنار بازدید کرد.

