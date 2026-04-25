در این شرایط جنگی، مقامات ارزش پول را دستکاری نکنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست مشترک نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درباره تاب آوری کار و تولید در شرایط جنگ و پساجنگ، با حضور دبیرکل خانه کارگر، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، عصر امروز در معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) با اشاره به مشکلات افزایش نرخ ارز در ایران، گفت: تجربه اقتصاد تورمی دوران پهلوی باعث شد نرخ ارز دچار تکانه شود و بحران‌هایی را پدید آورد. بازار پول نقش خاصی در مشکلات روزمره اقتصاد، جامعه و تولید دارد.

وی افزود: با کمبود پول خارجی و رشد نقدینگی، قیمت‌ها تکان می‌خورد. این آثار برخلاف تصورها بحران‌هایی ایجاد می‌کند که در دی ماه سال گذشته دیدیدم. دستکاری نرخ ارز ترجیحی و سپردن قیمت‌ها به بازار آن حوادث را ایجاد کرد.

محجوب در ادامه تاکید کرد: در مقاطعی مثل جنگ دوم جهانی، بحران‌های کوتاه مدتی داشتیم که اوضاع اقتصادی در آن زمان بدتر از شرایط امروز ما بوده اما هرگز با محرک بازار پول بازی نشد. اقتصاد یک موضوع سیاسی است اما اساساً موضوعاتی که سیاسی نیستند، راه حل سیاسی ندارند. بازار پول نیز راهکار سیاسی نخواهد داشت.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: واحدهای تولیدی و کارگران ما در بحث نقدینگی و تامین ریال و اخذ وام، همگی به دلیل دستکاری نرخ ارز و در نتیجه بهم ریختن نرخ ارز، دچار مشکل شده‌اند. همه پول‌های ما به سمت مرده‌ترین پول و سرمایه یعنی طلا می‌روند. لذا راهکاری متفاوت باید در نظر گرفت و نظارت قیمتی را باید بازگرداند.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: در دوره مرحوم شهید رئیسی، ما مفصلا درباره خطرات دستکاری بازار پول هشدار دادیم. در این دوره هم هشدار دادیم اما هر دو بار هشدار کتبی ما مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفت.

وی تصریح کرد: جنگ امروز بیشتر اقتصادی‌ است. پاشنه آشیل ما هم همین جاست. ما نباید اجازه واسطه‌گری بیشتر بخصوص در این شرایط بدهیم. الان وقت داریم که روندهای کنونی را تصحیح کنیم. خواهش می‌کنیم مقامات دیگر با نرخ ارز و بازار پول بازی نکنند.

محجوب بیان کرد: امیدواریم مسئولان به دنبال آسیب زدن به کارگران و بازنشستگان نباشند و مدیریت ارز را به بانک مرکزی و نه بازار، باز گردانند.

