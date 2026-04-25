۷۰۰ کارگر کارخانه نساجی بروجرد تعدیل شدند/ معرفی به بیمه بیکاری

یک منبع کارگری در کارخانه نساجی بروجرد به ایلنا گفت: در این واحد تولیدی حدود ۸۰۰ کارگر مشغول به کار هستند اما از ابتدای فروردین ماه سال جاری تعداد دستکم ۷۰۰ کارگر پس از خاتمه قرارداد، کارشان را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه این کارگران به صورت میانگین بین ۵ تا بیست سال سابقه کار دارند، در ادامه درباره وضعیت کارگران گفت: دلیل تعدیل این کارگران، کمبود مواد اولیه در این کارخانه اعلام شده است.

این کارگر با بیان اینکه شمار کمی از همکاران به عنوان نگهبان و نیروی کار خدماتی در کارخانه باقی مانده‌اند و مابقی که شرایط دریافت بیمه بیکاری دارند به اداره کار معرفی شده اند گفت: کارخانه نساجی بروجرد دارای سه واحد ریسندگی، بافندگی و دوزندگی است که بیش از ۸۰۰ کارگر در آن مشغول کارند. ظاهرا برخی مسئولان وعده بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار کارگران تعدیلی را تا سه ماه آینده‌ داده‌اند اما به نظر می‌رسد این کارخانه فعلاً توان تهیه مواد اولیه را ندارد و فقط مقدار کمی نخ پلی‌استر در انبار ذخیره دارد که با این مقدار فقط می‌توان یک خط تولیدات محصولات مصنوعی را آنهم برای دو ماه راه اندازی کرد.

این کارگر درباره معوقات مزدی همکاران خود گفت: تمامی کارگران بیکار شده به همراه کارگران شاغل، دستکم بابت یک ماه مزد و عیدی پایان سال طلبکارند.

به گفته وی؛ چند سال پیش شرایط تولید در کارخانه نساجی بروجرد خوب بود اما در حال حاضر این کارخانه وضعیت مشخصی ندارد.

وی درباره مشکلات این واحد تولیدی گفت: مهمترین موضوع حال حاضر نساجی بروجرد، تامین مواد اولیه تولید و قطعاً رفع مشکلات مالی آن با حمایت دولت ممکن است.

