محمدعلی ترکاشوند (دبیر اجرائی خانه کارگر شهرستان ری و رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی) در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: حمایت دولت از صنایع در جنگ رمضان و پرداخت بیمه بیکاری کارگران که در اثر جنگ فعلا بی‌کار شدند و کارگاه‌ها وکارخانه‌های آن‌ها در حال بازسازی است، ضروری‌ست.

وی افزود: کارگران همدوش دیگران در صحنه و دفاع از ایران در کنار نیروهای مسلح حضور داشتند و در جنگ رمضان، اقتصاد و تولید اثر گذار بود و در بخش‌های صنعت و خدماتی و کشاورزی از هیچ کوششی دریغ نکردند.

دبیر اجرائی خانه کارگر شهرستان ری با بیان اینکه حمایت دولت و سازمان تأمین اجتماعی از کارگران و بازنشستگان باید در اولویت قرار گیرند، تصریح کرد: تبعات جریان تعدیل نیروهای کار باعث خالی شدن صندوق بیمه بیکاری تأمین اجتماعی خواهد شد. دولت باید با مدیریت به موقع از این موضوع جلوگیری کند و با ارائه خدمات مانند پرداخت وام با سود کم، از این مرحله با سربلندی عبور کند و اجازه ندهد با کمبود مواد اولیه در شرایط جنگی روبرو شویم.

این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از کارگران و بازنشستگان و تأمین مزد کافی، باعث دلگرمی آنان در شرایط جنگی خواهد شد.

انتهای پیام/