به گزارش ایلنا، سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم در پاسخ به ادعای عضو فراکسیون کارگری مجلس درباره نقش این سازمان در تاخیر صدور ابلاغیه مصوبه مزدی، جوابیه‌ای صادر کرد.

در این جوابیه آمده است:

سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره نقش این سازمان در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ شورای عالی کار اعلام کرد: اصولا سازمان برنامه و بودجه کشور، عضو شورای عالی کار نیست و در خصوص این مصوبه، هیچ اقدامی از سوی این سازمان انجام نشده و ابلاغ آن از سوی مراجع ذیربط انجام خواهد شد.

در روزهای گذشته، اظهاراتی درخصوص‌ عدم ابلاغ مصوبه شورای عالی کار از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی منتشر شده بود.

سازمان برنامه و بودجه کشور درباره این اظهارنظر اعلام کرد: پس از اظهار نظر جناب آقای ظهوریان نماینده مجلس به ایشان توضیح داده شد که اصولا سازمان برنامه و بودجه کشور عضو شورای عالی کار نیست و در خصوص این مصوبه هیچ اقدامی از طرف این سازمان انجام نشده و ابلاغ آن از سوی مراجع ذیربط انجام خواهد شد.

انتهای پیام/