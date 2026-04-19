مرگ دلخراش یک سیمبان در سنندج/ امنیت شغلی و جانی نداریم/ تبدیل وضعیتمان کنید
کارگران حجمی و شرکتی سیمبان کشور به مناسبت روز جهانی سیمبان انتظار دارند دولت به مشکلات آنها رسیدگی کند.
یکی از کارگران سیمبان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: ۱۸آوریل (۲۹ فروردین) به عنوان روز جهانی سیمبانان شناخته شده و این روز در خیلی از کشورها گرامی شمرده میشود. امیدواریم روزی برسد که مهندسان، تکنسینها و کارگران برق به جایگاه واقعی خود دست یابند.
او گفت: حرفه سیمبانی، شغلی پرخطر و سخت است. صعود و فرود از تیر و دکل برق، قرار گرفتن در میدانهای مغناطیسی، کار با خط گرم و برقدار، اشتباهات انسانی و خطاهای حفاظتی و… موجب شده تا سالانه تعدادی از همکاران سیمبان ما جان خود را از دست بدهند.
به گفته وی؛ سیمبانان در سختترین شرایط شبکه و در سرما و گرمای طاقت فرسا وظیفه مانور و تعمیر و نگهداری شبکه برق را عهده دار هستند. با این وجود عموما از شرایط کاری و حقوقی خود ناراضی بوده و بیشتر آنها با حداقل حقوق در حال کار هستند. در موارد متعددی حتی پیمانکاران صنعت برق حاضر به بیمه کردن این افراد نیستند و بدون بیمه آنها را در شرایط پرخطر کاری به کار میگیرند.
این کارگر در تشریح مطالبات خود و همکارانش گفت: کارگران حجمی و شرکتی سیمبان که در خطوط سرد و گرم توزیع برق مشغول کارند، سالهاست به دنبال تبدیل وضعیت قراردادهای خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم و تصویب قانونی هستند که امنیت جانی آنها را تضمین کند.
به گفته یکی دیگر از کارگران، متاسفانه نیروهای سیمبان شرکتی و حجمی که در خط مقدم شرکت توزیع نیروی برق از جان و سلامتیشان مایه میگذارند تا چراغ هیچ خانه و کارخانهای خاموش نباشد و آنها که در بحرانهایی مثل سیل، زلزله، توفان، برف و ... اولین نیروهای خدمترسان هستند، از امنیت شغلی برخوردار نیستند.
به گفته وی؛ سیمبانان همواره در خط مقدم خدمترسانی ایستادهاند، اما در ماههای اخیر و مواجهه با جنگ تحمیلی با شرایطی بسیار پرخطر و نفسگیر مواجه بودند؛ شرایطی که در آن برای حفظ پایداری شبکه، با شجاعت و تعهدی کمنظیر جان عزیز خود را در معرض خطر قرار دادند و در میانه تهدیدها و زیر آتش دشمن بیوقفه تلاش کردند. حضور دلیرانه و شبانهروزی آنان سبب شد شبکه برق حتی در سختترین لحظات پایدار بماند.
این کارگر با بیان اینکه از بسیاری از مزایای رفاهی و قانونی همانند بیمه تکمیلی و لباس کار مناسب حتی در این فصل سرد سال محروم هستیم همچنین اظهار کرد: چندین سال است پیگیر تبدیل وضعیت و دریافت مطالبات قانونی از مسئولان هستیم که انجام نمیشود این در حالیست که وزارت نیرو؛ سیمبانان را جزو نیروی انسانی خود به حساب نمیآورد و میگوید آنها از نیروهای پیمانکاری هستند و وزارت نیرو مسئولیتی در قبال آنها ندارد.
کارگران با بیان اینکه جدا از موضوع تبدیل وضعیت، سیمبانان از امنیت جانی برخوردار نیستند و سالانه اخبار مرگ سیمبانان زیادی به گوش میرسد؛ اعلام کردند: آخرین خبرِ منتشر شده مربوط به چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه سال جاری (۱۴۰۵) است؛ حمید حسین پناهی، سیمبانِ جوانِ یکی از شرکتهای پیمانکاری توزیع برق کردستان، حین انجام عملیات دچار برق گرفتگی شد و جان باخت. مراسم تشیع و خاکسپاری این کارگر با حضور شمار زیادی از همکاران و اهالی شهر سنندج در آرامستان بهشت محمدی سنندج، برگزار شد.