به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف و پیگیری‌های به عمل آمده، از روز چهارشنبه (بیست و ششم فروردین‌ماه) تاکنون کلیه بخش‌های سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اختلال و قطعی کامل مواجه بوده است.

بنابر پیگیری‌های به عمل آمده، سامانه جامع روابط کار که شامل سامانه مربوط به شکایات و دعاوی کارگری-کارفرمایی، سامانه درخواست بیمه بیکاری و سامانه جامع مربوط به مشاغل سخت و زیان آور است، تاکنون طی این چهار روز، خارج از دسترس قرار گرفته است.

هنوز علت قطع شدن خدمات این سامانه در شرایطی که بعد از جنگ، متقاضیان بیمه بیکاری در کشور افزایش قابل ملاحظه داشته، مشخص نیست.

